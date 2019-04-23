События

07:18 23.04.2019

Боевики НВФ 14 раз открывали огонь по позициям ВСУ, один военнослужащий погиб и трое получили ранения - штаб ООС

2 мин читать
Боевики НВФ 14 раз открывали огонь по позициям ВСУ, один военнослужащий погиб и трое получили ранения - штаб ООС

 Боевики незаконных вооруженных формирований 14 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил, в результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и трое украинских защитников получили ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"22 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды противник применил запрещенное Минскими договоренностями вооружение - минометы калибра 82 мм. Враг также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия…Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и трое украинских защитников получили ранения" - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук во вторник утром.

Боевики применили вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз обстреляли позиции Объединенных сил: из минометов калибра 82 мм - вблизи населенного пункта Марьинка; дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия - вблизи населенного пункта Гнутово; из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Павлополь; дважды из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - около населенных пунктов Авдеевка  и Опытное", - отметили в штабе ООС.

Кроме того, обстрелам подверглись населенные пункты Новоолександровка, Екатериновка, Золотое-4, Попасная.

"С начала текущих суток противник совершил один обстрел позиций Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи населенного пункта Гнутово из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов" - подытожили в штабе ООС.

По данным украинской разведки трое боевиков НВФ были уничтожены, семеро - получили ранения. Также военнослужащие Объединенных сил с помощью противотанкового ракетного комплекса обезвредили вражескую боевую машину пехоты.

Теги: #оос #сводка #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:11 23.04.2019
В Ивано-Франковской и Закарпатской областях сохраняется угроза схода снежных лавин – ГСЧС

В Ивано-Франковской и Закарпатской областях сохраняется угроза схода снежных лавин – ГСЧС

06:55 23.04.2019
С 27 апреля киевские фонтаны возобновят работу после зимы - КГГА

С 27 апреля киевские фонтаны возобновят работу после зимы - КГГА

05:58 23.04.2019
На Киевщине нацгвардеец во время драки нанес мужчине смертельные ножевые ранения - ГБР

На Киевщине нацгвардеец во время драки нанес мужчине смертельные ножевые ранения - ГБР

05:04 23.04.2019
Прокуратура Харьковской области требует существенно увеличить суммы залога для членов группы, занимавшейся "закладками" метадона

Прокуратура Харьковской области требует существенно увеличить суммы залога для членов группы, занимавшейся "закладками" метадона

03:35 23.04.2019
Захват судов в составе абордажных групп отрабатывают бойцы морского спецназа ССО ВСУ

Захват судов в составе абордажных групп отрабатывают бойцы морского спецназа ССО ВСУ

02:28 23.04.2019
Двое рецидивистов, ограбивших ритуальную фирму в Богодухове, получили по 6,5 лет тюрьмы – прокуратура

Двое рецидивистов, ограбивших ритуальную фирму в Богодухове, получили по 6,5 лет тюрьмы – прокуратура

01:10 23.04.2019
В суд направлено обвинение против охранника железной дороги за присвоение 7 тысяч литров бензина – прокуратура

В суд направлено обвинение против охранника железной дороги за присвоение 7 тысяч литров бензина – прокуратура

00:19 23.04.2019
Закон о переименовании УПЦ (МП) продолжает действовать, несмотря на решение окружного админсуда Киева - Парубий

Закон о переименовании УПЦ (МП) продолжает действовать, несмотря на решение окружного админсуда Киева - Парубий

23:46 22.04.2019
Гройсман заявляет, что пойдет на выборы в Раду с новой политической силой

Гройсман заявляет, что пойдет на выборы в Раду с новой политической силой

23:08 22.04.2019
Гройсман о запрете РФ экспорта нефти в Украину: Мы найдем решение для того, чтобы ситуация была с минимальными потерями

Гройсман о запрете РФ экспорта нефти в Украину: Мы найдем решение для того, чтобы ситуация была с минимальными потерями

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Гройсман заявляет, что пойдет на выборы в Раду с новой политической силой

Патриарх Филарет: первоочередной задачей президента В.Зеленского должна стать консолидация всех проукраинских сил во имя лучшего будущего Украины

Глава Николаевской ОГА Савченко написал заявление об отставке – СМИ

У АП в центре Киева проходит акция благодарности за проведенные Порошенко реформы на посту президента

Граждане 15 стран погибли при взрывах на Шри-Ланке - СМИ

ПОСЛЕДНЕЕ

Хафтар начал вторую фазу наступления на Триполи – СМИ

Число жертв терактов на Шри-Ланке выросло до 310 человек

Спецслужбы Индии и США предупреждали власти Шри-Ланки о готовящихся терактах

Госдеп США пообещал Зеленскому поддержку в проведении реформ в Украине

Крымские татары будут находиться в "конструктивной оппозиции" к президенту - Джемилев

Трамп выразил соболезнования руководству Шри-Ланки в связи с терактами

Грицак обсудил с канадскими наблюдателями за президентскими выборами сотрудничество в противодействии угрозе вмешательства со стороны РФ

Трамп заявляет, что ему не за что объявлять импичмент

Акция благодарности президенту Порошенко возле АП в Киеве завершилась

Патриарх Филарет: первоочередной задачей президента В.Зеленского должна стать консолидация всех проукраинских сил во имя лучшего будущего Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА