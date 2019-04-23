События

06:55 23.04.2019

С 27 апреля киевские фонтаны возобновят работу после зимы - КГГА

1 мин читать
С 27 апреля киевские фонтаны возобновят работу после зимы - КГГА

Столичные фонтанные комплексы возобновят работу после зимнего перерыва уже 27 апреля, специализированное коммунальное водохозяйственное предприятие "Киевводфонд" активно проводит необходимые подготовительные работы перед открытием, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Подготовка фонтанов к новому сезону состоит из нескольких этапов: сначала демонтаж зимнего укрытия, далее подключения к электросети, установка и подключение насосного оборудования, диагностика всех систем фонтанов. Заключительный этап - тестирование установленного оборудования и пробные пуски" – рассказала директор "Киевводфонда" Светлана Козловская.

Как и в предыдущие годы, два фонтанные комплексы будут работать в режиме свето-музыкального шоу - это фонтаны "Большой" и "Малые" на Майдане Независимости, а также комплекс фонтанов в акватории Русановского канала.

"Наиболее увлекательными фонтаны выглядят в вечернее время, поэтому в этом году график светомузыкального представления меняться в соответствии со временем заката", - отметила С.Козловская.

Фонтаны будут работать с 27 апреля по 30 сентября, по понедельникам в работе фонтанов будет перерыв для проведения технических работ.

Теги: #киев #фонтаны #кгга #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:11 23.04.2019
В Ивано-Франковской и Закарпатской областях сохраняется угроза схода снежных лавин – ГСЧС

В Ивано-Франковской и Закарпатской областях сохраняется угроза схода снежных лавин – ГСЧС

07:18 23.04.2019
Боевики НВФ 14 раз открывали огонь по позициям ВСУ, один военнослужащий погиб и трое получили ранения - штаб ООС

Боевики НВФ 14 раз открывали огонь по позициям ВСУ, один военнослужащий погиб и трое получили ранения - штаб ООС

05:58 23.04.2019
На Киевщине нацгвардеец во время драки нанес мужчине смертельные ножевые ранения - ГБР

На Киевщине нацгвардеец во время драки нанес мужчине смертельные ножевые ранения - ГБР

05:04 23.04.2019
Прокуратура Харьковской области требует существенно увеличить суммы залога для членов группы, занимавшейся "закладками" метадона

Прокуратура Харьковской области требует существенно увеличить суммы залога для членов группы, занимавшейся "закладками" метадона

03:35 23.04.2019
Захват судов в составе абордажных групп отрабатывают бойцы морского спецназа ССО ВСУ

Захват судов в составе абордажных групп отрабатывают бойцы морского спецназа ССО ВСУ

02:28 23.04.2019
Двое рецидивистов, ограбивших ритуальную фирму в Богодухове, получили по 6,5 лет тюрьмы – прокуратура

Двое рецидивистов, ограбивших ритуальную фирму в Богодухове, получили по 6,5 лет тюрьмы – прокуратура

01:10 23.04.2019
В суд направлено обвинение против охранника железной дороги за присвоение 7 тысяч литров бензина – прокуратура

В суд направлено обвинение против охранника железной дороги за присвоение 7 тысяч литров бензина – прокуратура

00:19 23.04.2019
Закон о переименовании УПЦ (МП) продолжает действовать, несмотря на решение окружного админсуда Киева - Парубий

Закон о переименовании УПЦ (МП) продолжает действовать, несмотря на решение окружного админсуда Киева - Парубий

23:46 22.04.2019
Гройсман заявляет, что пойдет на выборы в Раду с новой политической силой

Гройсман заявляет, что пойдет на выборы в Раду с новой политической силой

23:08 22.04.2019
Гройсман о запрете РФ экспорта нефти в Украину: Мы найдем решение для того, чтобы ситуация была с минимальными потерями

Гройсман о запрете РФ экспорта нефти в Украину: Мы найдем решение для того, чтобы ситуация была с минимальными потерями

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики НВФ 14 раз открывали огонь по позициям ВСУ, один военнослужащий погиб и трое получили ранения - штаб ООС

Гройсман заявляет, что пойдет на выборы в Раду с новой политической силой

Патриарх Филарет: первоочередной задачей президента В.Зеленского должна стать консолидация всех проукраинских сил во имя лучшего будущего Украины

Глава Николаевской ОГА Савченко написал заявление об отставке – СМИ

У АП в центре Киева проходит акция благодарности за проведенные Порошенко реформы на посту президента

ПОСЛЕДНЕЕ

Хафтар начал вторую фазу наступления на Триполи – СМИ

Число жертв терактов на Шри-Ланке выросло до 310 человек

Спецслужбы Индии и США предупреждали власти Шри-Ланки о готовящихся терактах

Госдеп США пообещал Зеленскому поддержку в проведении реформ в Украине

Крымские татары будут находиться в "конструктивной оппозиции" к президенту - Джемилев

Трамп выразил соболезнования руководству Шри-Ланки в связи с терактами

Грицак обсудил с канадскими наблюдателями за президентскими выборами сотрудничество в противодействии угрозе вмешательства со стороны РФ

Трамп заявляет, что ему не за что объявлять импичмент

Акция благодарности президенту Порошенко возле АП в Киеве завершилась

Патриарх Филарет: первоочередной задачей президента В.Зеленского должна стать консолидация всех проукраинских сил во имя лучшего будущего Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА