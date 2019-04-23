С 27 апреля киевские фонтаны возобновят работу после зимы - КГГА

Столичные фонтанные комплексы возобновят работу после зимнего перерыва уже 27 апреля, специализированное коммунальное водохозяйственное предприятие "Киевводфонд" активно проводит необходимые подготовительные работы перед открытием, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Подготовка фонтанов к новому сезону состоит из нескольких этапов: сначала демонтаж зимнего укрытия, далее подключения к электросети, установка и подключение насосного оборудования, диагностика всех систем фонтанов. Заключительный этап - тестирование установленного оборудования и пробные пуски" – рассказала директор "Киевводфонда" Светлана Козловская.

Как и в предыдущие годы, два фонтанные комплексы будут работать в режиме свето-музыкального шоу - это фонтаны "Большой" и "Малые" на Майдане Независимости, а также комплекс фонтанов в акватории Русановского канала.

"Наиболее увлекательными фонтаны выглядят в вечернее время, поэтому в этом году график светомузыкального представления меняться в соответствии со временем заката", - отметила С.Козловская.

Фонтаны будут работать с 27 апреля по 30 сентября, по понедельникам в работе фонтанов будет перерыв для проведения технических работ.