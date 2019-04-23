На Киевщине нацгвардеец во время драки нанес мужчине смертельные ножевые ранения - ГБР

В Бориспольском районе Киевской области военнослужащий одной из частей Национальной гвардии Украины во время конфликта, переросшего в драку, нанес мужчине смертельные ножевые ранения, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

"По предварительной информации, во время конфликта с двумя лицами, военнослужащий нанес им ножевые удары. В результате полученных телесных повреждений один из мужчин, личность которого в настоящее время устанавливается, скончался на месте, а другой был доставлен в хирургическое отделение Бориспольской центральной районной больницы" – говорится в сообщении, на официальном сайте ГБР в понедельник.

Военнослужащего задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

"Задержанному готовится сообщение о подозрении в совершении умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Также следователи ГБР готовят ходатайство в суд об избрании военнослужащему меры пресечения в виде содержания под стражей" – подытожили в ГБР.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 15 лет.