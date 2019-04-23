Прокуратура Харьковской области требует существенно увеличить суммы залога для членов группы, занимавшейся "закладками" метадона

УКРАИНА-ПРОКУРАТУРА-НАРКОТИКИ



Харьков. 23 апреля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Прокуратура Харьковской области намерена подать апелляционную жалобу на меру пресечения в отношении шести членов группы, занимавшейся распространением наркотических вещество с требованием увеличить сумму залога.

"По требованию прокуратуры Червонозаводский районный суд Харькова взял их под стражу на 60 суток с возможностью внесения залога от 150 до 380 тыс. грн. Прокуратура готовит апелляционную жалобу с требованием повысить суммы залогов до 300 не облагаемых минимумов, т.е. 2 млн 221 тыс.грн", - цитирует пресс-служба руководителя Харьковской местной прокуратуры №5 Владимира Калюгу.

Как сообщалось ранее, четверо жителей Барвенково Харьковской области и двое харьковчан были задержаны по подозрению в реализации метадона путем закладок. При задержании у них было изъято 100 т.н.чеков с метадоном весом 0,25 г каждый. Кроме того, предварительно следственным путем установлен ряд эпизодов массового сбыта метадона (в общей сложности - 250 "чеков").

Задержанным объявлено о подозрении в незаконном хранении и сбыте наркотиков, совершенных повторно по предварительному сговору группой лиц в крупном размере (ч. 2 ст. 307 УК Украины).