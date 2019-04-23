События

02:28 23.04.2019

Двое рецидивистов, ограбивших ритуальную фирму в Богодухове, получили по 6,5 лет тюрьмы – прокуратура

1 мин читать
Двое рецидивистов, ограбивших ритуальную фирму в Богодухове, получили по 6,5 лет тюрьмы – прокуратура

Богодуховский районный суд Харьковской области признал двух местных жителей (24 и 50 лет) виновными в ограблении ритуальной фирмы.

"Грабителям присудили по 6,5 лет лишения свободы...  Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Уголовное производство расследовалось по ч.3 ст.186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, в октябре 2016 года ранее неоднократно судимые мужчины проникли на территорию предприятия по изготовлению памятников в г.Богодухов Харьковской области. Они знали, что там есть крупная сумма денег, поскольку один из них до того работал там разнорабочим. Они повалили на землю и связали 65-летнего охранника, после чего зашли в помещение и вынесли сейф с деньгами (более 100 тыс. грн) и документами.

Теги: #прокуратура #грабители #украина #приговор
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

03:35 23.04.2019
Захват судов в составе абордажных групп отрабатывают бойцы морского спецназа ССО ВСУ

Захват судов в составе абордажных групп отрабатывают бойцы морского спецназа ССО ВСУ

01:10 23.04.2019
В суд направлено обвинение против охранника железной дороги за присвоение 7 тысяч литров бензина – прокуратура

В суд направлено обвинение против охранника железной дороги за присвоение 7 тысяч литров бензина – прокуратура

00:19 23.04.2019
Закон о переименовании УПЦ (МП) продолжает действовать, несмотря на решение окружного админсуда Киева - Парубий

Закон о переименовании УПЦ (МП) продолжает действовать, несмотря на решение окружного админсуда Киева - Парубий

23:46 22.04.2019
Гройсман заявляет, что пойдет на выборы в Раду с новой политической силой

Гройсман заявляет, что пойдет на выборы в Раду с новой политической силой

23:08 22.04.2019
Гройсман о запрете РФ экспорта нефти в Украину: Мы найдем решение для того, чтобы ситуация была с минимальными потерями

Гройсман о запрете РФ экспорта нефти в Украину: Мы найдем решение для того, чтобы ситуация была с минимальными потерями

23:01 22.04.2019
Госдеп США пообещал Зеленскому поддержку в проведении реформ в Украине

Госдеп США пообещал Зеленскому поддержку в проведении реформ в Украине

22:38 22.04.2019
Крымские татары будут находиться в "конструктивной оппозиции" к президенту - Джемилев

Крымские татары будут находиться в "конструктивной оппозиции" к президенту - Джемилев

17:52 22.04.2019
Корью в Украине с начала года заболело более 41,6 тыс. человек – ЦОЗ

Корью в Украине с начала года заболело более 41,6 тыс. человек – ЦОЗ

17:07 22.04.2019
Рынки ожидали победы Зеленского, маркером для них остается сотрудничество Украины с МВФ - аналитик

Рынки ожидали победы Зеленского, маркером для них остается сотрудничество Украины с МВФ - аналитик

16:25 22.04.2019
Глава МИД Германии поздравил Зеленского с победой на выборах и поблагодарил Порошенко за "мирный переход власти"

Глава МИД Германии поздравил Зеленского с победой на выборах и поблагодарил Порошенко за "мирный переход власти"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Гройсман заявляет, что пойдет на выборы в Раду с новой политической силой

Патриарх Филарет: первоочередной задачей президента В.Зеленского должна стать консолидация всех проукраинских сил во имя лучшего будущего Украины

Глава Николаевской ОГА Савченко написал заявление об отставке – СМИ

У АП в центре Киева проходит акция благодарности за проведенные Порошенко реформы на посту президента

Граждане 15 стран погибли при взрывах на Шри-Ланке - СМИ

ПОСЛЕДНЕЕ

Спецслужбы Индии и США предупреждали власти Шри-Ланки о готовящихся терактах

Трамп выразил соболезнования руководству Шри-Ланки в связи с терактами

Грицак обсудил с канадскими наблюдателями за президентскими выборами сотрудничество в противодействии угрозе вмешательства со стороны РФ

Трамп заявляет, что ему не за что объявлять импичмент

Акция благодарности президенту Порошенко возле АП в Киеве завершилась

Патриарх Филарет: первоочередной задачей президента В.Зеленского должна стать консолидация всех проукраинских сил во имя лучшего будущего Украины

Глава Николаевской ОГА Савченко написал заявление об отставке – СМИ

ICU отвергает обвинения в адрес ее совладельца со стороны Генпрокуратуры

У АП в центре Киева проходит акция благодарности за проведенные Порошенко реформы на посту президента

Граждане 15 стран погибли при взрывах на Шри-Ланке - СМИ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА