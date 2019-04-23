Двое рецидивистов, ограбивших ритуальную фирму в Богодухове, получили по 6,5 лет тюрьмы – прокуратура

Богодуховский районный суд Харьковской области признал двух местных жителей (24 и 50 лет) виновными в ограблении ритуальной фирмы.

"Грабителям присудили по 6,5 лет лишения свободы... Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Уголовное производство расследовалось по ч.3 ст.186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, в октябре 2016 года ранее неоднократно судимые мужчины проникли на территорию предприятия по изготовлению памятников в г.Богодухов Харьковской области. Они знали, что там есть крупная сумма денег, поскольку один из них до того работал там разнорабочим. Они повалили на землю и связали 65-летнего охранника, после чего зашли в помещение и вынесли сейф с деньгами (более 100 тыс. грн) и документами.