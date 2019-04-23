В суд направлено обвинение против охранника железной дороги за присвоение 7 тысяч литров бензина – прокуратура

Харьковская местная прокуратура №1 направила в Ленинский районный суд города обвинительный акт в отношении 43-летнего начальника стрелковой команды военизированной охраны по оперативно-профилактической работе на железной дороге, подозреваемого в присвоении 7 тыс. литров бензина.

"За служебный подлог и завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением (ч.1 ст. 366, ч.2 ст.191 УК Украины) начальнику стрелковой команды грозит до 5 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По данным досудебного следствия, в период с января 2016 по сентябрь 2017 года подозреваемый вносил в документы ложные сведения о расходах топлива и путевые листы служебного автомобиля УАЗ. При этом машина в хозяйственных целях в этот период вообще не использовалась. Таким образом мужчина присвоил 7 тыс. л. бензина на общую сумму более 130 тыс.грн.