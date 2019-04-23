События

01:10 23.04.2019

В суд направлено обвинение против охранника железной дороги за присвоение 7 тысяч литров бензина – прокуратура

1 мин читать
В суд направлено обвинение против охранника железной дороги за присвоение 7 тысяч литров бензина – прокуратура

Харьковская местная прокуратура №1 направила в Ленинский районный суд города обвинительный акт в отношении 43-летнего начальника стрелковой команды военизированной охраны по оперативно-профилактической работе на железной дороге, подозреваемого в присвоении 7 тыс. литров бензина.

"За служебный подлог и завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением (ч.1 ст. 366, ч.2 ст.191 УК Украины) начальнику стрелковой команды грозит до 5 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По данным досудебного следствия, в период с января 2016 по сентябрь 2017 года подозреваемый вносил в документы ложные сведения о расходах топлива и путевые листы служебного автомобиля УАЗ. При этом машина в хозяйственных целях в этот период вообще не использовалась. Таким образом мужчина присвоил 7 тыс. л. бензина на общую сумму более 130 тыс.грн.

Теги: #прокуратура #украина #охранник #кража
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:19 23.04.2019
Закон о переименовании УПЦ (МП) продолжает действовать, несмотря на решение окружного админсуда Киева - Парубий

Закон о переименовании УПЦ (МП) продолжает действовать, несмотря на решение окружного админсуда Киева - Парубий

23:46 22.04.2019
Гройсман заявляет, что пойдет на выборы в Раду с новой политической силой

Гройсман заявляет, что пойдет на выборы в Раду с новой политической силой

23:08 22.04.2019
Гройсман о запрете РФ экспорта нефти в Украину: Мы найдем решение для того, чтобы ситуация была с минимальными потерями

Гройсман о запрете РФ экспорта нефти в Украину: Мы найдем решение для того, чтобы ситуация была с минимальными потерями

23:01 22.04.2019
Госдеп США пообещал Зеленскому поддержку в проведении реформ в Украине

Госдеп США пообещал Зеленскому поддержку в проведении реформ в Украине

22:38 22.04.2019
Крымские татары будут находиться в "конструктивной оппозиции" к президенту - Джемилев

Крымские татары будут находиться в "конструктивной оппозиции" к президенту - Джемилев

17:52 22.04.2019
Корью в Украине с начала года заболело более 41,6 тыс. человек – ЦОЗ

Корью в Украине с начала года заболело более 41,6 тыс. человек – ЦОЗ

17:07 22.04.2019
Рынки ожидали победы Зеленского, маркером для них остается сотрудничество Украины с МВФ - аналитик

Рынки ожидали победы Зеленского, маркером для них остается сотрудничество Украины с МВФ - аналитик

16:25 22.04.2019
Глава МИД Германии поздравил Зеленского с победой на выборах и поблагодарил Порошенко за "мирный переход власти"

Глава МИД Германии поздравил Зеленского с победой на выборах и поблагодарил Порошенко за "мирный переход власти"

16:11 22.04.2019
Во втором туре выборов президента Украины зафиксированы лишь несколько серьезных нарушений - отчет наблюдателей ОБСЕ

Во втором туре выборов президента Украины зафиксированы лишь несколько серьезных нарушений - отчет наблюдателей ОБСЕ

15:49 22.04.2019
Наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ увидели злоупотребление админресурсом во втором туре выборов в Украине

Наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ увидели злоупотребление админресурсом во втором туре выборов в Украине

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Гройсман заявляет, что пойдет на выборы в Раду с новой политической силой

Патриарх Филарет: первоочередной задачей президента В.Зеленского должна стать консолидация всех проукраинских сил во имя лучшего будущего Украины

Глава Николаевской ОГА Савченко написал заявление об отставке – СМИ

У АП в центре Киева проходит акция благодарности за проведенные Порошенко реформы на посту президента

Граждане 15 стран погибли при взрывах на Шри-Ланке - СМИ

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп выразил соболезнования руководству Шри-Ланки в связи с терактами

Грицак обсудил с канадскими наблюдателями за президентскими выборами сотрудничество в противодействии угрозе вмешательства со стороны РФ

Трамп заявляет, что ему не за что объявлять импичмент

Акция благодарности президенту Порошенко возле АП в Киеве завершилась

Патриарх Филарет: первоочередной задачей президента В.Зеленского должна стать консолидация всех проукраинских сил во имя лучшего будущего Украины

Глава Николаевской ОГА Савченко написал заявление об отставке – СМИ

ICU отвергает обвинения в адрес ее совладельца со стороны Генпрокуратуры

У АП в центре Киева проходит акция благодарности за проведенные Порошенко реформы на посту президента

Граждане 15 стран погибли при взрывах на Шри-Ланке - СМИ

Около 40 общественных организаций обратятся в суд для признания незаконным формирование общественного совета Минсоцполитики

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА