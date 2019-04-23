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00:19 23.04.2019

Закон о переименовании УПЦ (МП) продолжает действовать, несмотря на решение окружного админсуда Киева - Парубий

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Закон о переименовании УПЦ (МП) продолжает действовать, несмотря на решение окружного админсуда Киева - Парубий

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий считает абсурдным решение окружного административного суда Киева относительно переименования Украинской православной церкви (Московского патриархата) и подчеркивает , что закон, обязывающий УПЦ (МП) сменить название, продолжает действовать.

"Решение окружного суда сегодня, конечно, является абсурдом", - сказал он в эфире программы "Свобода слова" в эфире канала ICTV понедельник вечером.

"Подчёркиваю, закон не отменён, он действует", - заявил спикер.

Как сообщалось, Окружной административный суд Киева удовлетворил заявление Киевской митрополии Украинской православной церкви (Московского патриархата) об обеспечении иска в деле об отмене приказа Министерства культуры Украины, согласно которому Киевская митрополия УПЦ (МП) должна внести изменения в свое название.

Верховная Рада 20 декабря 2018 года приняла закон, обязывающий УПЦ (МП) в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви. 22 декабря 2018 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон.

Документ предусматривает, что религиозная организация, входящая в структуру религиозной организации с центром в государстве, совершившем военную агрессию против Украины и временно оккупировавшем ее территорию, обязана в названии отображать принадлежность к такому центру за пределами страны. Она будет обязана в своем уставном названии полностью указывать название той организации, частью которой она является, и центр которой находится за пределами Украины, с допустимым добавлением слов "в Украине".

Согласно закону, если в течение 4 месяцев церковь с центром в РФ не подаст на регистрацию изменения в устав о переименовании, ее устав в этой части утратит силу.

Минкультуры провело религиоведческую экспертизу и обнародовало перечень религиозных организаций, которым необходимо внести изменения в свое название и устав, указав в их числе и УПЦ (МП). Ведомство напоминает, что эти организации в течение 3 месяцев должны внести в свой устав изменения в части переименования и подать их на регистрацию в установленном порядке, а если они не будет выполнять требования закона о переименовании, их деятельность может быть прекращена решением суда.

В УПЦ (МП) утверждают, что они не подпадают под закон, который обязывает религиозные организации указывать в названии свой религиозный центр, если таковой находится в стране-агрессоре. Согласно позиции УПЦ (МП), их административный центр находится не в Москве, а в Киеве, а связь с Москвой у них только духовная.

Теги: #парубий #церковь #украина #закон
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