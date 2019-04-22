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23:08 22.04.2019

Гройсман о запрете РФ экспорта нефти в Украину: Мы найдем решение для того, чтобы ситуация была с минимальными потерями

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Гройсман о запрете РФ экспорта нефти в Украину: Мы найдем решение для того, чтобы ситуация была с минимальными потерями

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заверяет, что будет найдено решение для того, чтобы ситуация была с минимальными потерями из-за введенного Российской Федерацией запрета на экспорт в Украину нефти и нефтепродуктов.

"У нас рынок достаточно диверсифицированный, но понятно, что мы пока еще зависимы, там от Белоруссии…Но мы найдем решение для того, чтобы ситуация была с минимальными потерями. Это не простое задание, но мы найдем решение", - об этом он сообщил в эфире телеканала ICTV.

Как сообщалось, 18 апреля 2019 года правительство РФ сообщило о введении с 1 июня 2019 года запрета на экспорт нефти и нефтепродуктов в Украину в ответ на расширение Украиной списка запрещенных для импорта на территорию Украины российских товаров.

В перечень товаров, запрещенных к экспорту в Украину, попали: нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из битуминозных пород (код ТНВЭД 2709), вазелин нефтяной; парафин, воск нефтяной микрокристаллический, кокс нефтяной, битум нефтяной, смеси битумные на основе природного асфальта, природного битума, нефтяного битума, минеральных смол или пека минеральных смол (например, битумные мастики, асфальтовые смеси для дорожных покрытий).

В то же время ряд нефтепродуктов (по коду ТНВЭД 2710) – прямогонный бензин, бензины товарные, дизельное топливо, пропаны, бутаны, прочие сжиженные газы будут экспортироваться из РФ в Украину по спецразрешениям, выдаваемым министерством экономического развития России.

Теги: #россия #украина #кабмин
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