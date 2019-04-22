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22:35 22.04.2019

Трамп выразил соболезнования руководству Шри-Ланки в связи с терактами

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Трамп выразил соболезнования руководству Шри-Ланки в связи с терактами

Президент США Дональд Трамп провел переговоры по телефону с президентом Шри-Ланки и с премьер-министром этой страны в связи с терактами, произошедшими на острове в пасхальное воскресенье.

"Поговорил с президентом Шри-Ланки Майтрипалой Сирисеной вчера, чтобы рассказать ему, что США поддерживают его и его страну в борьбе с терроризмом. Также выразил соболезнования от себя и от лица граждан Соединенных Штатов", - написал Д.Трамп в Twitter в понедельник.

Кроме того, сообщили в Белом доме, президент США в понедельник провел телефонный разговор с премьер-министром Шри-Ланки Ранилом Викрамасингхе.

"Президент Трамп заверил, что США поддерживают Шри-Ланку в том, что касается привлечения к ответственности лиц, совершивших эти преступления", - говорится в заявлении заместителя пресс-секретаря Белого дома Хогана Гидли.

"Лидеры подтвердили свою приверженность бороться против терроризма во всем мире", - отмечается в сообщении.

Премьер Шри-Ланки в свою очередь проинформировал Д.Трампа о ходе расследования взрывов, добавил Х.Гидли.

Ранее в понедельник американский лидер в ходе традиционного пасхального катания яиц на лужайке перед Белым домом заявил, что атаки на Шри-Ланке стали "ужасным событием, которое просто невозможно представить".

Накануне в католическое пасхальное воскресение на Шри-Ланке группа террористов-смертников совершила восемь взрывов. Объектами атак стали дорогие отели в столице страны Коломбо и ее окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа.

По последним данным, в результате терактов погибли 290 человек, около 500 человек получили ранения.

Теги: #сша #шри_ланка #соболезнования
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