Акция благодарности президенту Порошенко возле АП в Киеве завершилась

Возле здания Администрации президента в центре Киева закончилась массовая акция "Дякую, Петре!" (рус. "Спасибо, Петр"), организованная в знак благодарности за реформы, проведенные Петром Порошенко за время пребывания его на посту главы государства.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", после того, когда все желающие прошли к зданию АП, к участникам акции вышел П.Порошенко с женой Мариной и выступил с речью, в том числе поблагодарил присутствующих за поддержку.

Люди периодически прерывали выступление президента скандированием фраз: "Спасибо", "Самый лучший", "Вместе и до конца", "Гордимся", "Порошенко", а также благодарственными словами в адрес Марины Порошенко.

После получасового общения с людьми глава государства вернулся в Администрацию президента. Позже он вместе с женой вышел на балкон, где еще раз приветствовал участников акции.

Кроме того, П.Порошенко взял у оператора АП камеру и с балкона начал снимать людей. Спустя некоторое время люди начали расходиться и фотографироваться возле здания Администрации президента.

В то же время, несколько участников акции спровоцировали конфликт с журналистом и оператором телеканала "1+1". Они обступили съемочную группу и начали скандировать "Ганьба". Но сотрудники Администрации президента и полиция коммуникации помогли журналистам беспрепятственно покинуть территорию АП.

Ориентировочно в акции приняли участие несколько тысяч людей.

Как сообщалось, в состоявшемся 21 апреля втором туре выборов президента Украины уверенно побеждает кандидат на пост главы государства Владимир Зеленский. По данным национального экзит-пола, В.Зеленский набирает 73% голосов, а П.Порошенко - 25,5%. Согласно проведенному по заказу ТСН (телеканал "1+1") экзит-полу, за В.Зеленского проголосовали 72,7% избирателей, за П.Порошенко – 27,3%. По данным экзит-пола, обнародованным на телеканале "112.Украина", В.Зеленский набирает 73,7% голосов, П.Порошенко – 26,3%.

После обнародования результатов экзит-полов П.Порошенко позвонил В.Зеленскому и поздравил его с победой на выборах президента Украины.

По итогам обработки ЦИК 99% электронных протоколов за В.Зеленского проголосовали 73,21% избирателей, тогда как П.Порошенко набирает 24,46% голосов.