События

20:23 22.04.2019

Патриарх Филарет: первоочередной задачей президента В.Зеленского должна стать консолидация всех проукраинских сил во имя лучшего будущего Украины

3 мин читать
Патриарх Филарет: первоочередной задачей президента В.Зеленского должна стать консолидация всех проукраинских сил во имя лучшего будущего Украины

Почетный патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет поздравил Владимира Зеленского с избранием президентом Украины.

"Украинский народ на президентских выборах продемонстрировал высокие стандарты демократии и во время своего волеизъявления выбрал Вас главой Украинского государства. В день инаугурации Господь возложит на Вас большую ответственность за судьбу каждого гражданина и страны в целом", - сказано в поздравлении патриарха Филарета, адресованном В.Зеленскому и опубликованном на странице патриарха в соцсети Фейсбук в понедельник.

Патриарх Филарет напомнил будущему президенту Украины, что он даст присягу "перед Богом и людьми" защищать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии украинского народа, отстаивать права и свободы граждан, соблюдать Конституцию Украины и законы, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников, повышать авторитет Украины в мире.

"В связи с этим хочу искренне поздравить Вас с победой и выразить надежду, что Вы будете сознательны доверия нашего народа и продолжите государственный, проевропейский и евроатлантический курс Украины. Упомянутые ценности украинцы не раз защищали на Майдане, защищают они их и на войне с российским агрессором", - отметил патриарх.

"Подавляющее большинство наших сограждан отдали голоса за Вас, потому что стремились мира и более решительной борьбы с коррупцией. Коррупция – страшная беда, которая годами разъедает наше государство, подрывает доверие не только своих граждан, но и международных партнеров. Надеюсь, что Вы будете иметь силы кардинально изменить ситуацию и начнете реальную борьбу с этим злом", - также отметил он.

Также патриарх Филарет подчеркнул важность сохранения единства и национальной консолидации ввиду продолжающейся российской агрессии против Украины.

"Хочу отметить, что украинцы очень миролюбивая нация, что подтверждается уникальным в мировой истории фактом – добровольным отказом от ядерного оружия. Но нам мир в неволе не нужен. Господь создал человека свободным. И мы должны дорожить свободой", - сказал он.

Почетный патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет заявил, что первоочередной задачей для В.Зеленского на посту президента должна стать "консолидация всех проукраинских и государственных сил во имя лучшего будущего Украины, каждого человека".

"Убежден, что Вам хватит сил и мудрости достойно выполнять возложенные на Вас функции главы государства, гаранта Конституции и Верховного главнокомандующего, отстоять национальный суверенитет, восстановить территориальную целостность Украины и совместными усилиями сделать ее процветающей и европейской страной. Желаю успехов на нелегком и ответственном посту", - пожелал патриарх Филарет В.Зеленскому.

Как сообщалось, в воскресенье, 21 апреля, после обнародования данных экзит-полов, В.Зеленский уверенно победил во втором туре выборов президента Украины, набрав более 70% голосов, тогда как его оппонент П.Порошенко – около 25%. После обнародования результатов экзит-полов П.Порошенко позвонил В.Зеленскому и поздравил его с победой на выборах президента Украины.

Теги: #филарет #зеленский #поздравления
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:52 22.04.2019
Избрание Зеленского президентом приведет к расширению двусторонних украинско-иранских отношений, надеются в Тегеране

Избрание Зеленского президентом приведет к расширению двусторонних украинско-иранских отношений, надеются в Тегеране

18:18 22.04.2019
Аграрии надеются на сохранение команд профильных ведомств после президентских выборов

Аграрии надеются на сохранение команд профильных ведомств после президентских выборов

18:11 22.04.2019
Послы G7 в Украине надеются на тесное сотрудничество с Зеленским и его администрацией, и будут поддерживать избранный страной курс

Послы G7 в Украине надеются на тесное сотрудничество с Зеленским и его администрацией, и будут поддерживать избранный страной курс

18:07 22.04.2019
Аграрный бизнес рассчитывает на активизацию Зеленским "земельного" вопроса

Аграрный бизнес рассчитывает на активизацию Зеленским "земельного" вопроса

17:31 22.04.2019
Дебаты Зеленского и Порошенко на "Олимпийском" стали шагом вперёд в украинской демократии - наблюдатели IRI

Дебаты Зеленского и Порошенко на "Олимпийском" стали шагом вперёд в украинской демократии - наблюдатели IRI

17:26 22.04.2019
Алиев поздравил Зеленского с победой

Алиев поздравил Зеленского с победой

17:07 22.04.2019
Рынки ожидали победы Зеленского, маркером для них остается сотрудничество Украины с МВФ - аналитик

Рынки ожидали победы Зеленского, маркером для них остается сотрудничество Украины с МВФ - аналитик

16:25 22.04.2019
Глава МИД Германии поздравил Зеленского с победой на выборах и поблагодарил Порошенко за "мирный переход власти"

Глава МИД Германии поздравил Зеленского с победой на выборах и поблагодарил Порошенко за "мирный переход власти"

16:25 22.04.2019
Грибаускайте поздравила Зеленского с победой на президентских выборах

Грибаускайте поздравила Зеленского с победой на президентских выборах

16:09 22.04.2019
Представитель миссии ПАСЕ: Ожидания от Зеленского высоки, он должен показать результаты

Представитель миссии ПАСЕ: Ожидания от Зеленского высоки, он должен показать результаты

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Глава Николаевской ОГА Савченко написал заявление об отставке – СМИ

У АП в центре Киева проходит акция благодарности за проведенные Порошенко реформы на посту президента

Граждане 15 стран погибли при взрывах на Шри-Ланке - СМИ

Крючков, подозреваемый в причинении ущерба государству свыше 346млн грн, вышел из-под ареста после внесения 7 млн грн залога – адвокат

На Донбассе в понедельник боевики 11 раз обстреляли позиции подразделений ООС, один украинский военный погиб

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп заявляет, что ему не за что объявлять импичмент

Акция благодарности президенту Порошенко возле АП в Киеве завершилась

Глава Николаевской ОГА Савченко написал заявление об отставке – СМИ

ICU отвергает обвинения в адрес ее совладельца со стороны Генпрокуратуры

У АП в центре Киева проходит акция благодарности за проведенные Порошенко реформы на посту президента

Граждане 15 стран погибли при взрывах на Шри-Ланке - СМИ

Около 40 общественных организаций обратятся в суд для признания незаконным формирование общественного совета Минсоцполитики

Крючков, подозреваемый в причинении ущерба государству свыше 346млн грн, вышел из-под ареста после внесения 7 млн грн залога – адвокат

На Донбассе в понедельник боевики 11 раз обстреляли позиции подразделений ООС, один украинский военный погиб

Украина вернет Франции похищенную год назад в Нанси картину "Порт Ла-Рошель" и недавно изъятую полицией в Киеве

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА