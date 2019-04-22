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19:39 22.04.2019

ICU отвергает обвинения в адрес ее совладельца со стороны Генпрокуратуры

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ICU отвергает обвинения в адрес ее совладельца со стороны Генпрокуратуры

Инвестиционная группа ICU заявляет об отсутствии нарушений в действиях группы при осуществлении сделок купли-продажи ОВГЗ в 2014 году, в которых ICU выступала брокером со стороны Аграрного фонда и по которым Генеральная прокуратура хочет допросить управляющего партнера и совладельца инвестгруппы Константина Стеценко.

"Правомерность действий ICU и ее менеджмента в этих сделках доказана решением судов всех трех инстанций в деле по иску "Аграрного фонда" к Брокбизнесбанку, ООО "Инвестиционный капитал Украина", Минагрополитики и Нацбанку Украины", – говорится в заявлении ICU в понедельник.

Согласно ему, речь идет о принятых в августе-декабре решениях хозяйственных судов.

Инвестгруппа указывает, что стороной в данных судебных разбирательствах также выступала Генпрокуратура Украины, представитель которой присутствовал на всех судебных заседаниях.

"Согласно решениям судов, ICU выполнила свои обязательства надлежащим образом. Сделки признаны судами законными и отвечающими действующему законодательству", – отмечает инвестгруппа.

Группа ICU также уточнила, что своевременно и в полном объеме предоставила правоохранительным органам затребованную информацию по этому делу.

Как сообщалось, Генпрокуратура Украины в понедельник разместила на своем сайте повестки экс-главе администрации президента (АП) Борису Ложкину, замглаве АП Алексею Филатову, экс-главе НБУ Валерии Гонтаревой, экс-главе Минприроды и владельцу газодобывающей группы Burisma Николаю Злочевскому, а также К.Стеценко. Каждый из пятерых вызван дважды, 23 и 25 апреля, к следователю по особо важным делам В.Гайдару для вручения уведомления о подозрении и проведения допроса в качестве подозреваемого в рамках уголовного производства относительно С.Курченко.

Речь идет об уголовном производстве №12013220540000400 от 31 января 2013 года, по которому ранее вызывались на допрос экс-мэр Киева Леонид Черновецкий и его сын Степан, народный депутат фракции "Оппозиционный блок" Евгений Бакулин, а также Н.Злочевский. Производство называли в СМИ "дело Курченко" или "дело Бакулина".

За несколько дней до первого тура президентских выборов прокурор Константин Кулик уже заявлял об уведомлениях о подозрениях указанным лицам, однако тогда Генпрокуратура проинформировала, что так называемое "сообщение" о подозрении В.Гонтаревой, Б.Ложкину, К.Стеценко, А.Филатову было осуществлено с нарушением процессуального законодательства.

Теги: #icu #генпрокуратура
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