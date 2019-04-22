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19:16 22.04.2019

Граждане 15 стран погибли при взрывах на Шри-Ланке - СМИ

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Граждане 15 стран погибли при взрывах на Шри-Ланке - СМИ

Среди погибших в результате взрывов на Шри-Ланке числятся граждане по меньшей мере 15 стран, сообщают западные СМИ.

Большинство жертв серии атак - жители Шри-Ланки. Однако также погибли 39 иностранцев.

К настоящему моменту известно, что во время взрывов погибли восемь британских подданных, восемь граждан Индии, два австралийца, а также два гражданина КНР. Атаки унесли жизни трех датчан - сыновей датского миллиардера Андерса Холька Поульсена.

США, Япония и Португалия также подтвердили, что среди жертв есть представители их стран.

Кроме того, погибли два саудовца, два гражданина Турции, француз, голландец, испанец и гражданин Бангладеш.

Накануне, в католическое пасхальное воскресенье на Шри-Ланке группа террористов-смертников совершила восемь взрывов. Объектами атак стали дорогие отели в столице страны Коломбо и ее окрестностях, а также церкви в Коломбо, Негомбо и Баттикалоа.

По последним данным, в результате терактов погибли 290 человек, около 500 человек получили ранения.

 

Теги: #жертвы #шри_ланка #взрывы
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