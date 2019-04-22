События

19:14 22.04.2019

Около 40 общественных организаций обратятся в суд для признания незаконным формирование общественного совета Минсоцполитики

1 мин читать
Около 40 общественных организаций обратятся в суд для признания незаконным формирование общественного совета Минсоцполитики

Тридцать девять общественных организаций намерены обратиться в суд для признания незаконным состоявшегося в понедельник учредительного собрания по формированию общественного совета при Министерстве соцполитики.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщил глава общественной организации "Всеукраинская Платформа Донбасса", глава общественно совета при Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) Геннадий Борисичев.

По его словам, инициативная группа по формированию общественного совета при Минсоцполитики "допустила грубые нарушения закона, а само заседание (по формированию общественного совета - ИФ) проводилось в закрытом режиме".

"Деятельность инициативной группы была непрозрачной, с неприкрытым превышением полномочий. К участию в учредительном собрании не было допущено 39 представителей общественных организаций. Это антирекорд за все время существования института общественных советов в нашей стране", - сказал он.

По словам Г.Борисичева, прибывших к месту собрания правозащитников и журналистов также не допустили к нему. У представителей общественных организаций возникла потасовка с охранниками.

Он также сообщил, что на собрание также не допустили представителей общественных организаций, которые занимаются вопросами борьбы с коррупцией.

"Общественные организации оформляют документы для обращения в суд для признания учредительного собрания по формированию общественного совета при Минсоцполитики незаконным", - сказал он.

Теги: #совет #минсоцполитики #суд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:24 22.04.2019
Окружной админсуд Киева приостановил переименование УПЦ (МП)

Окружной админсуд Киева приостановил переименование УПЦ (МП)

16:09 22.04.2019
Админсуд запретил назначать членов Высшего совета правосудия по квоте президента

Админсуд запретил назначать членов Высшего совета правосудия по квоте президента

15:32 22.04.2019
Апелляционный админсуд перенес на 13 мая рассмотрение дела относительно оснований для национализации ПриватБанка

Апелляционный админсуд перенес на 13 мая рассмотрение дела относительно оснований для национализации ПриватБанка

15:09 22.04.2019
Песков на вопрос о перспективах освобождения украинских моряков: должно быть решение суда

Песков на вопрос о перспективах освобождения украинских моряков: должно быть решение суда

12:34 22.04.2019
Защита подала апелляции на продление ареста военнопленным украинским морякам в РФ – адвокат

Защита подала апелляции на продление ареста военнопленным украинским морякам в РФ – адвокат

01:28 21.04.2019
Суд отказал в отмене регистрации Зеленского кандидатом в президенты

Суд отказал в отмене регистрации Зеленского кандидатом в президенты

01:04 21.04.2019
Суд отказал в отмене регистрации Зеленского кандидатом в президенты

Суд отказал в отмене регистрации Зеленского кандидатом в президенты

22:39 20.04.2019
Печерский райсуд Киева решил разорвать договор поруки Коломойского по кредитам рефинансирования ПриватБанка

Печерский райсуд Киева решил разорвать договор поруки Коломойского по кредитам рефинансирования ПриватБанка

22:13 20.04.2019
21 апреля в избирательном бюллетене будут фамилии обоих кандидатов – Магера

21 апреля в избирательном бюллетене будут фамилии обоих кандидатов – Магера

18:46 20.04.2019
Шестой апелляционный административный суд в 21:00 рассмотрит иск об отмене регистрации кандидата Зеленского от адвоката и наблюдателя Хилько

Шестой апелляционный административный суд в 21:00 рассмотрит иск об отмене регистрации кандидата Зеленского от адвоката и наблюдателя Хилько

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Глава Николаевской ОГА Савченко написал заявление об отставке – СМИ

У АП в центре Киева проходит акция благодарности за проведенные Порошенко реформы на посту президента

Граждане 15 стран погибли при взрывах на Шри-Ланке - СМИ

Крючков, подозреваемый в причинении ущерба государству свыше 346млн грн, вышел из-под ареста после внесения 7 млн грн залога – адвокат

На Донбассе в понедельник боевики 11 раз обстреляли позиции подразделений ООС, один украинский военный погиб

ПОСЛЕДНЕЕ

Глава Николаевской ОГА Савченко написал заявление об отставке – СМИ

ICU отвергает обвинения в адрес ее совладельца со стороны Генпрокуратуры

У АП в центре Киева проходит акция благодарности за проведенные Порошенко реформы на посту президента

Граждане 15 стран погибли при взрывах на Шри-Ланке - СМИ

Крючков, подозреваемый в причинении ущерба государству свыше 346млн грн, вышел из-под ареста после внесения 7 млн грн залога – адвокат

На Донбассе в понедельник боевики 11 раз обстреляли позиции подразделений ООС, один украинский военный погиб

Украина вернет Франции похищенную год назад в Нанси картину "Порт Ла-Рошель" и недавно изъятую полицией в Киеве

Оснований для законного въезда Саакашвили в Украину нет – Госпогранслужба

Из 14 сообщений о минировании объектов в Харькове 5 не подтвердилось – полиция

Дипломаты продолжают переговоры по освобождению украинских моряков в РФ - МИД

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА