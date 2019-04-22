Около 40 общественных организаций обратятся в суд для признания незаконным формирование общественного совета Минсоцполитики

Тридцать девять общественных организаций намерены обратиться в суд для признания незаконным состоявшегося в понедельник учредительного собрания по формированию общественного совета при Министерстве соцполитики.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщил глава общественной организации "Всеукраинская Платформа Донбасса", глава общественно совета при Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) Геннадий Борисичев.

По его словам, инициативная группа по формированию общественного совета при Минсоцполитики "допустила грубые нарушения закона, а само заседание (по формированию общественного совета - ИФ) проводилось в закрытом режиме".

"Деятельность инициативной группы была непрозрачной, с неприкрытым превышением полномочий. К участию в учредительном собрании не было допущено 39 представителей общественных организаций. Это антирекорд за все время существования института общественных советов в нашей стране", - сказал он.

По словам Г.Борисичева, прибывших к месту собрания правозащитников и журналистов также не допустили к нему. У представителей общественных организаций возникла потасовка с охранниками.

Он также сообщил, что на собрание также не допустили представителей общественных организаций, которые занимаются вопросами борьбы с коррупцией.

"Общественные организации оформляют документы для обращения в суд для признания учредительного собрания по формированию общественного совета при Минсоцполитики незаконным", - сказал он.