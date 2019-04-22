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18:49 22.04.2019

Крючков, подозреваемый в причинении ущерба государству свыше 346млн грн, вышел из-под ареста после внесения 7 млн грн залога – адвокат

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Крючков, подозреваемый в причинении ущерба государству свыше 346млн грн, вышел из-под ареста после внесения 7 млн грн залога – адвокат

Подозреваемый в нанесении ущерба государству на сумму свыше 346 млн грн бывший народный депутат, руководитель компании "Энергомережа" Дмитрий Крючков, экстрадированный из ФРГ в Украину и арестованный 17 апреля на 45 суток, вышел из СИЗО Киева под залог 7 млн грн.

"Да, залог внесли. Он уже вышел", - приводит слова адвоката Д.Крючкова Александра Лысака в понедельник интернет-издание "LB.ua".

При этом А.Лысак сообщил, что он лично внес залог 19 апреля, и в тот же день Д.Крючков покинул СИЗО.

Как сообщалось, журналисты-расследователи телепрограммы "Схемы: коррупция в деталях – RFERL" утверждали, что экс-нардеп Д.Крючков через руководимую им компанию "Энергомережа" в 2015 году организовывал схемы выведения средств из государственных энергоснабжающих компаний (облэнерго) в интересах, в частности, бизнесменов Игоря и Григория Суркисов, а также народного депутата из фракции "Блок Петра Порошенко" Игоря Кононенко.

Д.Крючков подозревается в нанесении ущерба государству на сумму свыше 346 млн грн (ч.5 ст. 191 и ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст.364 Уголовного кодекса Украины).

Он был задержан в Германии 14 июля 2018 года, но вскоре выпущен под залог. Однако впоследствии Д.Крючков согласился на процедуру экстрадиции и вновь подвергся тюремному заключению. НАБУ сообщило о подготовке пакета документов, необходимых для экстрадиции подозреваемого в Украину.

Заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин 29 марта 2019 года сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что Генпрокуратура направила запрос в ФРГ на экстрадицию Д.Крючкова.

15 апреля детективы НАБУ в международном аэропорту "Борисполь" (Киев) задержали экстрадированного в Украину из Германии Д.Крючкова.

17 апреля Соломенский районный суд Киева избрал Д.Крючкову меру пресечения в виде содержания под стражей на 45 суток с альтернативой залога в сумме 7 млн грн.

Теги: #сизо #крючков #энергомережа #залог
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