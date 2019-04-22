Украина вернет Франции похищенную год назад в Нанси картину "Порт Ла-Рошель" и недавно изъятую полицией в Киеве

В Министерстве внутренних дел Украины заявляют, что изъятая полицейскими 15 апреля в Киеве у одного из подозреваемых в убийстве столичного ювелира Сергея Киселева картина художника Поля Синьяка "Порт Ла-Рошель", похищенная в 2018г из музея в г.Нанси, будет возвращена Франции.

"МВД вернет Франции похищенное произведение искусства, найденное полицией в Киеве … Во вторник, 23 апреля, на брифинге МВД будет представлена картина "Порт Ла-Рошель" французского художника П.Синьяка (1915г, стоимостью $1,5млн), которая была похищена из музея Нанси. Ее полицейские изъяли у подозреваемых в убийстве ювелира Сергея Киселева", - говорится в сообщении, обнародованном в понедельник пресс-службой украинского министерства.

В информации отмечается, что в анонсируемом брифинге примут участие министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, глава Национальной полиции Украины Сергей Князев, начальник полиции Киева Андрей Крищенко, посла Франции в Украине Изабель Дюмон и международных экспертов.

Как сообщалось, 13 апреля полиция раскрыла совершенное в начале марта в Киеве убийство ювелира Сергея Киселева и задержала трех подозреваемых в совершении этого преступления, изъяв во время обысков у них арсенал оружия, боеприпасов, а также произведения искусства.