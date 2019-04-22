События

17:25 22.04.2019

Украина вернет Франции похищенную год назад в Нанси картину "Порт Ла-Рошель" и недавно изъятую полицией в Киеве

1 мин читать
Украина вернет Франции похищенную год назад в Нанси картину "Порт Ла-Рошель" и недавно изъятую полицией в Киеве

В Министерстве внутренних дел Украины заявляют, что изъятая полицейскими 15 апреля в Киеве у одного из подозреваемых в убийстве столичного ювелира Сергея Киселева картина художника Поля Синьяка "Порт Ла-Рошель", похищенная в 2018г из музея в г.Нанси, будет возвращена Франции.

"МВД вернет Франции похищенное произведение искусства, найденное полицией в Киеве … Во вторник, 23 апреля, на брифинге МВД будет представлена картина "Порт Ла-Рошель" французского художника П.Синьяка (1915г, стоимостью $1,5млн), которая была похищена из музея Нанси. Ее полицейские изъяли у подозреваемых в убийстве ювелира Сергея Киселева", - говорится в сообщении, обнародованном в понедельник пресс-службой украинского министерства.

В информации отмечается, что в анонсируемом брифинге примут участие министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, глава Национальной полиции Украины Сергей Князев, начальник полиции Киева Андрей Крищенко, посла Франции в Украине Изабель Дюмон и международных экспертов.

Как сообщалось, 13 апреля полиция раскрыла совершенное в начале марта в Киеве убийство ювелира Сергея Киселева и задержала трех подозреваемых в совершении этого преступления, изъяв во время обысков у них арсенал оружия, боеприпасов, а также произведения искусства.

Теги: #криминал #картина #франция #мвд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:35 22.04.2019
МВД не зафиксировало фальсификаций в ходе второго тура выборов президента Украины - Шевченко

МВД не зафиксировало фальсификаций в ходе второго тура выборов президента Украины - Шевченко

23:34 21.04.2019
Зеленский поговорил по телефону с президентом Франции Макроном

Зеленский поговорил по телефону с президентом Франции Макроном

23:30 21.04.2019
Зеленский поговорил по телефону с президентом Франции Макроном

Зеленский поговорил по телефону с президентом Франции Макроном

21:58 21.04.2019
Массовых нарушений порядка на выборах не зафиксировано – первый замглавы МВД

Массовых нарушений порядка на выборах не зафиксировано – первый замглавы МВД

19:53 21.04.2019
В полицию к 19.00 поступило 1167 сообщений о нарушениях на выборах, открыто 15 уголовных производств – МВД Украины

В полицию к 19.00 поступило 1167 сообщений о нарушениях на выборах, открыто 15 уголовных производств – МВД Украины

18:44 21.04.2019
Голосование на выборах президента Украины завершается в спокойной обстановке – МВД

Голосование на выборах президента Украины завершается в спокойной обстановке – МВД

16:57 21.04.2019
Избирательный участок в селе Лебединское Донецкой области начал работу – МВД и ЦИК

Избирательный участок в селе Лебединское Донецкой области начал работу – МВД и ЦИК

16:55 21.04.2019
Избирательные правонарушения не носят системный характер, на результат выборов не повлияют – МВД

Избирательные правонарушения не носят системный характер, на результат выборов не повлияют – МВД

15:37 21.04.2019
В полицию поступило 690 сообщений о нарушениях на выборах, открыто 5 уголовных дел – МВД

В полицию поступило 690 сообщений о нарушениях на выборах, открыто 5 уголовных дел – МВД

15:04 21.04.2019
Участок в Лебединском будет открыт, избиратели смогут проголосовать, а следственные действия продолжатся – МВД

Участок в Лебединском будет открыт, избиратели смогут проголосовать, а следственные действия продолжатся – МВД

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На Донбассе в понедельник боевики 11 раз обстреляли позиции подразделений ООС, один украинский военный погиб

Окружной админсуд Киева приостановил переименование УПЦ (МП)

Оснований для законного въезда Саакашвили в Украину нет – Госпогранслужба

Админсуд запретил назначать членов Высшего совета правосудия по квоте президента

Дипломаты продолжают переговоры по освобождению украинских моряков в РФ - МИД

ПОСЛЕДНЕЕ

На Донбассе в понедельник боевики 11 раз обстреляли позиции подразделений ООС, один украинский военный погиб

Окружной админсуд Киева приостановил переименование УПЦ (МП)

Оснований для законного въезда Саакашвили в Украину нет – Госпогранслужба

Из 14 сообщений о минировании объектов в Харькове 5 не подтвердилось – полиция

Админсуд запретил назначать членов Высшего совета правосудия по квоте президента

Дипломаты продолжают переговоры по освобождению украинских моряков в РФ - МИД

Песков на вопрос о перспективах освобождения украинских моряков: должно быть решение суда

Генпрокуратура вызывает Ложкина, Гонтареву и Филатова для вручения подозрения и допроса по "делу Курченко"

ОРЛО передали украинской стороне 60 осужденных – омбудсмен

В столице Шри-Ланки обнаружены несколько десятков детонаторов – полиция

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА