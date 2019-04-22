Окружной админсуд Киева приостановил переименование УПЦ (МП)

Окружной административный суд Киева удовлетворил заявление Киевской митрополии Украинской православной церкви (Московского патриархата) об обеспечении иска в деле об отмене приказа Министерства культуры Украины, согласно которому Киевская митрополия УПЦ (МП) должна внести изменения в свое название, сообщает пресс-служба суда в понедельник.

"Судом было удовлетворено заявление Киевской митрополии УПЦ об обеспечении иска ввиду того, что непринятие таких мер может существенно усложнить или сделать невозможным восстановление нарушенных или оспариваемых прав или интересов истца. Кроме того, по мнению суда, реализация на данное время (до решения дела по существу) оспариваемого акта и его выполнение может привести к неоправданному вмешательству государства в сферу деятельности религиозной организации как юридического лица", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте суда.

При этом, суд отмечает, что принятие мер обеспечения иска не предопределяет фактического решения спора, поскольку оно направлено "исключительно на сохранение существующего положения до завершения разбирательства дела по существу".

В Окружном админсуде столицы отмечают, что к участию в деле в качестве третьих лиц суд привлек 265 религиозных организаций.

Как сообщалось, 29 марта Окружной административный суд Киева открыл производство в деле по иску Киевской митрополии УПЦ (МП) к Минкультуры об отмене приказа об утверждении религиоведческой экспертизы по установлению перечня религиозных организаций (объединений), подпадающих под действие норм закона "О свободе совести и религиозных организациях".

Верховная Рада 20 декабря 2018 года приняла закон, обязывающий УПЦ (МП) в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви. 22 декабря 2018 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон.