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17:04 22.04.2019

Оснований для законного въезда Саакашвили в Украину нет – Госпогранслужба

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Оснований для законного въезда Саакашвили в Украину нет – Госпогранслужба

Государственная пограничная служба Украины сообщает, что экс-президент Грузии, экс-глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили, который заявляет о возможном приезде в Украину, не имеет оснований для законного въезда в Украину.

"Данное лицо в сентябре 2017 года незаконно пересекло государственную границу из Польши в Украину, что подтверждается решениями местного и апелляционного судов. В связи с совершенным правонарушением в отношении этого лица существует ограничение во въезде в Украину сроком до 2021 года", - сообщается на официальном сайте украинского пограничного ведомства.

В Госпогранслужбе отметили, что действуют "исключительно на основании законодательства Украины и в пределах предоставленных законом полномочий".

Как сообщалось, днем ранее М.Саакашвили заявил, что уже обратился к главе СБУ Василию Грицаку о снятии с него запрета на въезд в Украину. По его словам, у него уже есть билеты в Украину на 22 апреля, но для начала с него должно быть снято ограничение на въезд в страну. "У меня есть билет, но я уже обратился через юриста к главе СБУ снять запрет, который президент Петр Порошенко незаконно ввел против меня, чтобы я смог прилететь и защитить себя в суде. Я очень хочу быть в Киеве", - заявил М.Саакашвили.

Теги: #госпогранслужба #саакашвили
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