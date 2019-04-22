Из 14 сообщений о минировании объектов в Харькове 5 не подтвердилось – полиция

Полиция закончила проверку анонимных сообщений о минировании пяти объектов в Харькове, поступивших в понедельник, все они оказались ложными.

"Информация о закладке взрывчатки на Южном железнодорожном вокзале, заводе на проспекте Московском (Харьковском тракторном заводе - ИФ), ресторане на ул.Кромская и двух школ не подтвердилась. Всего правоохранители осмотрели 60 тыс.кв. метров зданий и прилегающей территории, эвакуировали 1524 гражданина", - сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Всего в течение понедельника в полицию поступили 14 сообщений о минировании объектов в Харькове, среди которых заводы и ТЦ. По 9 объектам проверка продолжается.