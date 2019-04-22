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16:30 22.04.2019

Из 14 сообщений о минировании объектов в Харькове 5 не подтвердилось – полиция

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Из 14 сообщений о минировании объектов в Харькове 5 не подтвердилось – полиция

 Полиция закончила проверку анонимных сообщений о минировании пяти объектов в Харькове, поступивших в понедельник, все они оказались ложными.

"Информация о закладке взрывчатки на Южном железнодорожном вокзале, заводе на проспекте Московском (Харьковском тракторном заводе - ИФ), ресторане на ул.Кромская и двух школ не подтвердилась. Всего правоохранители осмотрели 60 тыс.кв. метров зданий и прилегающей территории, эвакуировали 1524 гражданина", - сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Всего в течение понедельника в полицию поступили 14 сообщений о минировании объектов в Харькове, среди которых заводы и ТЦ. По 9 объектам проверка продолжается.

Теги: #минирование #полиция #харьков
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