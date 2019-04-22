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15:40 22.04.2019

Дипломаты продолжают переговоры по освобождению украинских моряков в РФ - МИД

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Дипломаты продолжают переговоры по освобождению украинских моряков в РФ - МИД

Министерство иностранных дел Украины, несмотря на президентские выборы, продолжает заниматься освобождением удерживаемых в РФ военнопленных украинских моряков, заявила заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль.

"Хочу заверить, что пока политики занимаются выборами, мы, дипломаты, продолжаем заниматься как освобождением наших моряков, так и другими делами о нарушениях Россией норм международного права, которые ведем в течение последних четырех лет", - написала Е.Зеркаль на своей странице в Facebook в понедельник.

По ее словам, во вторник, 23 апреля, во Дворце Мира в Гааге состоится встреча с российской стороной в формате "обмена мнениями", предусмотренного Конвенцией Организации Объединенных Наций (ООН) по международному праву.

"Наше требование к РФ остается неизменным - устранить нарушение международного права и освободить наших моряков и корабли. Мы убеждены в незаконности действий РФ относительно наших моряков и не собираемся, как некоторые политические деятели, которые, несомненно, исходят не из интересов Украины и уповают на добрую волю Путина, ждать политическую "милостыню" из Кремля", - сказала Е.Зеркаль.

Кроме того, заместитель министра иностранных дел сообщила, что 6-7 мая в Гамбурге состоятся слушания в Международном трибунале по морскому праву относительно требования Украины освободить моряков и корабли.

К тому же, добавила она, 3-7 июня в Гааге состоятся недельные слушания в Международном Суде ООН о нарушении Россией конвенций о борьбе с финансированием терроризма и о запрете всех форм расовой дискриминации. И уже на следующей неделе - 10-14 июня - там же в Гааге пройдут слушания по делу о нарушении РФ прав Украины как прибрежного государства.

Теги: #моряки #переговоры #освобождение #зеркаль #мид
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