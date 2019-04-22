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15:09 22.04.2019

Песков на вопрос о перспективах освобождения украинских моряков: должно быть решение суда

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Песков на вопрос о перспективах освобождения украинских моряков: должно быть решение суда

В Кремле заявили, что проблема освобождения украинских моряков зависит от решения суда.

Отвечая на вопрос журналистов, каковы перспективы освобождения находящихся в российском СИЗО украинских моряков в связи с избранием нового президента Украины, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: "Существуют определенные юридические процедуры, которые необходимы для этого. Сейчас они, как нарушители госграницы, находятся под следствием. Любое следствие завершается судом, соответственно, должно быть некое решение суда".

На уточняющий вопрос, речь идет о решении суда с обеих сторон, Д.Песков ответил: "Нет. В данном случае мы говорим о конкретном инциденте, который произошел с этими моряками".

"Существуют процедуры, которые прописаны в законе", - добавил он.

Теги: #песков #азовское_море #суд #моряки
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