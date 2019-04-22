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13:44 22.04.2019

ОРЛО передали украинской стороне 60 осужденных – омбудсмен

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ОРЛО передали украинской стороне 60 осужденных – омбудсмен

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила о передаче с территории отдельных районов Луганской области 60 осужденных граждан Украины.

"В городке Счастье благодаря проведенным переговорам нам передали 60 граждан Украины, которые находились в пенитенциарных учреждениях Луганской области и на момент оккупации Донбасса были задержаны или отбывали наказание за совершенные преступления", - написала Л.Денисова на своей странице в Фейсбуке.

Она выразила готовность забирать всех граждан Украины, которые желают переместиться на подконтрольную украинскому правительству территорию для продолжения отбывания наказания.

Всего, как сообщила омбудсмен, с декабря 2018 по апрель 2019 года из оккупированной части Луганской области удалось переместить 195 граждан Украины, из них 34 человека уже освобождены.

Теги: #осужденные #лнр #передача
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