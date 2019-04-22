События

13:21 22.04.2019

В столице Шри-Ланки обнаружены несколько десятков детонаторов – полиция

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Правоохранители Шри-Ланки обнаружили в понедельник 87 детонаторов, оставленных на одной из автобусных станций в столице страны Коломбо, сообщили в пресс-службе полицейского управления страны.

Детонаторы обнаружены в рамках усилий, предпринятых после серии терактов, совершенных накануне.

Накануне в католическое пасхальное воскресенье на Шри-Ланке группа террористов-смертников совершила восемь взрывов. Объектами атак стали дорогие отели в столице страны Коломбо и ее окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа.

По последним данным, в результате терактов погибли 290 человек, около 500 человек получили ранения.

Власти Шри-Ланки обвинили в совершении серии терактов группировку "Таухид джамаат". О причастности группировки к теракту объявила министр здравоохранения страны Раджита Сенаратне.

Премьер-министр Ранил Викрамасингхе в свою очередь заявил, что Шри-Ланке потребуется помощь иностранных спецслужб для выявления возможных зарубежных связей экстремистской группировки.

Теги: #шри #обнаружение #детонаторы #ланка
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