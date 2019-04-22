В столице Шри-Ланки обнаружены несколько десятков детонаторов – полиция

Правоохранители Шри-Ланки обнаружили в понедельник 87 детонаторов, оставленных на одной из автобусных станций в столице страны Коломбо, сообщили в пресс-службе полицейского управления страны.

Детонаторы обнаружены в рамках усилий, предпринятых после серии терактов, совершенных накануне.

Накануне в католическое пасхальное воскресенье на Шри-Ланке группа террористов-смертников совершила восемь взрывов. Объектами атак стали дорогие отели в столице страны Коломбо и ее окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа.

По последним данным, в результате терактов погибли 290 человек, около 500 человек получили ранения.

Власти Шри-Ланки обвинили в совершении серии терактов группировку "Таухид джамаат". О причастности группировки к теракту объявила министр здравоохранения страны Раджита Сенаратне.

Премьер-министр Ранил Викрамасингхе в свою очередь заявил, что Шри-Ланке потребуется помощь иностранных спецслужб для выявления возможных зарубежных связей экстремистской группировки.