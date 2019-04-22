События

12:58 22.04.2019

Один украинский военный погиб, еще один ранен в результате обстрелов боевиков в зоне ООС

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Один украинский военный погиб, еще один ранен в результате обстрелов боевиков в зоне ООС

Незаконные вооруженные формирования с начала суток в понедельник осуществили 9 обстрелов украинских позиций в зоне проведения операции объединенных сил, в результате обстрелов один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения.

"С начала текущих суток по состоянию на 12.00 российско-оккупационные войска осуществили уже 9 провокационных обстрелов оборонительных позиций украинских героев. (…) По имеющейся информации, ночью, в результате обстрелов со стороны российско-оккупационных войск погиб один украинский герой, 1998 г.р. Кроме этого, в результате вражеских обстрелов получил ранения один наш защитник. Сейчас военнослужащий получает квалифицированную помощь в медицинском учреждении", - говорится в сообщении на сайте Министерства обороны Украины.

Так, ночью противник трижды вел обстрелы защитников Новоалександровки из гранатометов различных типов и стрелкового оружия. Украинские военные после 01.00 ночи также зафиксировали разрывы 5 вражеских мин 82-го калибра.

С 01.30 боевики совершили обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия защитников Попасной. Эти же виды оружия противник применил с 06.45 по защитникам Катериновки. А в 07.10 неподалеку Катериновки вел огонь вражеский снайпер.

С 07.20 до 08.10 НВФ дважды применили гранатометы и другое пехотное вооружение по украинским военным в Золотом-4.

С 08.15 противник начал обстрел из гранатометов различных типов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам Павлополя. Эта вооруженная провокация длилась почти до 09.00.

Теги: #оос #ситуация
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