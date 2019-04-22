Защита подала апелляции на продление ареста военнопленным украинским морякам в РФ – адвокат

Защита военнопленных украинских моряков подала в надлежащий срок апелляционные жалобы на постановления Лефортовского районного суда Москвы (РФ) о продлении сроков содержания под стражей в отношении военнопленных.

"Адвокаты обжаловали незаконные постановления суда первой инстанции, указав, что захваченные российскими властями военные моряки являются военнопленными и находятся под защитой III Женевской конвенции от 12 августа 1949 года "Об обращении с военнопленными" и не должны содержаться в СИЗО, так как это является длящимся конвенциональным нарушением со стороны российских властей", - написал адвокат Николай Полозов в Facebook-группе "Защита военнопленных украинских моряков" в понедельник.

Он отметил, что все жалобы поданы в установленный законом срок.

Кроме того, адвокат сообщил, что защита обжаловала отказ суда передать дела на рассмотрение в военный суд, как того требует III Женевская конвенция.

"Ожидается, что апелляционная инстанция - Московский городской суд назначит даты рассмотрения апелляционных жалоб и проведёт судебные заседания в мае", - подытожил Н.Полозов.

Как сообщалось, 17 апреля Лефортовский суд Москвы продлил до конца июля сроки ареста 24 украинским морякам, арестованным после силового захвата российскими силовиками в районе Керченского пролива осенью 2018 года.

Все моряки заявили следствию, что являются военнопленными.

ФСБ России возбудила уголовное дело и предъявила всем плененным украинским морякам обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч. 3 ст. 322 УК РФ).

15 и 16 января 2019 года Лефортовский райсуд Москвы продлил срок содержания под стражей украинским морякам до 24 апреля 2019 года.