Трое детей владельца Asos погибли в результате терактов на Шри-Ланке

В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое из четырех детей крупнейшего акционера британского онлайн-ритейлера одежды Asos и самого богатого человека Дании Андерса Холча Повлсена, сообщает в понедельник BBC News.

Как отмечает телеканал, семья приехала в Шри-Ланку на пасхальные праздники. Имена погибших детей не разглашаются, но информацию об их гибели подтвердил представитель международной сети Bestseller, которой также владеет А.Повлсен.

По данным СМИ, 46-летний А.Повлсен является вторым по величине частным землевладельцем в Великобритании, он также владеет акциями немецкого онлайн-магазина Zalando. По данным Bloomberg, его состояние оценивается в $5,7 млрд.

В 1975 году его отец основал магазин Bestseller, позже компания перешла А.Повлсену и теперь владеет такими брендами, как Jack & Jones, Vero Moda, Vila, Only. По данным The Daily Mail, доля А.Повлсена в Asos составляет почти 30%.

Со своей женой Анной А.Повлсен познакомился, когда она начала работать в Bestseller. У пары родилось четверо детей: Альма, Астрид, Агнес и Альфред.

В воскресенье на Шри-Ланке произошло восемь взрывов. Объектами атак смертников стали дорогие отели в столице страны Коломбо и ее окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа.

По последним данным, в результате терактов погибли 290 человек, 450 получили ранения. По данным некоторых СМИ, число пострадавших достигает 500 человек. Среди погибших, по разным данным, от 30 до 35 иностранных граждан.