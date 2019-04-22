Полиция проверяет информацию о минировании 5 объектов в Харькове

В полицию Харькова в понедельник около 9:30 поступила информация о закладке взрывчатки на Южном железнодорожном вокзале, Харьковском тракторном заводе, заводах "Электротяжмаш" и Турбоатом, а также ТЦ "Украина".

"По адресам выехали сотрудники следственно-оперативных групп и специалисты взрывотехнического управления. Проводится эвакуация граждан. Проводится осмотр помещений и прилегающей территории", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В воскресенье полиция получила 14 сообщений о минировании объектов (аэропорта, 9 отелей, 3 торговых центра и кинотеатра) в Харькове.

Полицейские обследовали около 127 тыс. 352 кв.м помещений, 44 тыс.кв.м прилегающей территории, эвакуировали 8162 человек. Никаких взрывных устройств обнаружено не было.

По всем сообщениям открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.