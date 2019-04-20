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08:26 20.04.2019

В Ивано-Франковской и Закарпатской областях сохраняется угроза схода снежных лавин – ГСЧС

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В Ивано-Франковской и Закарпатской областях сохраняется угроза схода снежных лавин – ГСЧС

 Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о значительной снеголавинной опасности в горах Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

"По данным Укргидрометцентра, в связи с оттепелью, 20-21 апреля в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в субботу утром.

Теги: #карпаты #снег #украина #лавина
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