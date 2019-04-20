СБУ пресекла деятельность нарколаборатории в Киевской области

Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины прекратили деятельность нарколаборатории в Киевской области, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

"Оперативники спецслужбы установили, что ранее судимый за аналогичные преступления киевлянин устроил в одном из дачных кооперативов области нарколабораторию по изготовлению особо опасного психотропного вещества - амфетамин. Готовый "товар" делец сбывал через разветвленную сеть дилеров на территории региона. По информации СБУ еженедельно человек изготавливал почти пять килограммов амфетамина на сумму свыше пятисот тысяч гривен" – говорится в сообщении, на официальном сайте СБУ в пятницу.

В ходе проведения санкционированных следственных действий правоохранители обнаружили на даче задержанного почти полкилограмма амфетамина и оборудование для его производства.

"Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения" – подытожили в СБУ.