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07:16 20.04.2019

Боевики НВФ 10 раз открывали огонь по позициям ВСУ, потерь нет – штаб ООС

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Боевики НВФ 10 раз открывали огонь по позициям ВСУ, потерь нет – штаб ООС

Боевики незаконных вооруженных формирований 10 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"19 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, из них четыре раза противник применил запрещенное Минскими договоренностями вооружение - минометы калибров 120 и 82 мм. Враг также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия…Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет" - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу утром.

Боевики применили вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник восемь раз обстрелял позиции наших подразделений: дважды из минометов калибра 120 мм - в районе населенных пунктов Павлополь и Водяное; из минометов калибра 82 мм - у населенного пункта Пищевик; из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи села Лебединское; из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Верхнеторецкое;трижды из крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенных пунктов Авдеевка, Опытное и Новоселовка вторая" - отметили в штабе ООС.

Кроме того, обстрелам подверглись населенные пункты Золотое и Майорское.

"С начала текущих суток противник дважды обстрелял позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов - в районе села Павлополь; из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Авдеевка" – подытожили в штабе ООС.

По данным украинской разведки трое боевиков НВФ были уничтожены, один - получил ранения.

Теги: #оос #сводка #украина
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