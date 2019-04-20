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06:54 20.04.2019

На Пасху весь городской пассажирский транспорт будет работать дольше - КГГА

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На Пасху весь городской пассажирский транспорт будет работать дольше - КГГА

На время празднования Пасхи и поминальных дней весь городской пассажирский транспорт будет работать дольше, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Во время празднования Пасхи и проведения поминальных дней будет продлена работа городского пассажирского транспорта. Так, киевский метрополитен в ночь с 27 апреля на 28 апреля будет работать на 1:00 дольше, а 28 апреля еще на 1:00 раньше" – говорится в сообщении, на официальном сайте КГГА в пятницу вечером.

Как сообщил заместитель директора Департамента транспортной инфраструктуры Дмитрий Рахматуллин, так же предусмотрено продолжить работу наземного пассажирского транспорта в ночь с 27 апреля на 28 апреля на 1:00 и начать работу 28 апреля на 1:00 раньше. Будет организована перевозка пассажиров маршрутами, проходящими возле станций метро.

Планируется увеличить количество единиц транспорта, курсирующего возле мест проведения богослужений.

"Дополнительно планируется привлечь 407 единиц подвижного состава, всего же будет работать 2265 единиц транспорта" – подытожили в сообщении.

Теги: #киев #украина #движение #транспорт
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