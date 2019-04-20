Более 8000000 украинцев воспользовались правительственной программой "Доступные лекарства" – Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил, что правительственной программой "Доступные лекарства" воспользовались более 8 млн человек.

"В целом уже более 8000000 украинцев воспользовались" Доступными лекарствами ". Сейчас в реестре 258 препаратов, больные могут получить полностью бесплатно или с небольшой доплатой", - написал В.Гройсман на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в пятницу вечером.

По словам премьер-министра Украины, благодаря этой программе лечение стало более системным, а пациенты могут не прерывать курс приема препаратов из-за нехватки денег.

"Всемирная организация здравоохранения подтвердила, что правительственная программа "Доступные лекарства" упростила украинцам доступ к лечению и помогла снизить цены на препараты" – подытожил В.Гройсман.