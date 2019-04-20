События

01:12 20.04.2019

В Харьковской области задержана группа, занимавшаяся распространением наркотиков

1 мин читать
В Харьковской области задержана группа, занимавшаяся распространением наркотиков

Харьковская местная прокуратура №5 совместно с сотрудниками управления противодействия наркопреступности Главного управления Национальной полиции в области и Основянского отдела полиции задержали группу наркозакладчиков, которые реализовывали метадон на территории Харькова и области.

"В настоящее время установлено шесть граждан Украины в возрасте от 22 до 45 лет. Четверо из них - жители Барвенково Харьковской области, двое - Харькова", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По данным следствия, задержанные принимали заказы от покупателей на мобильный телефон.

При задержании у них изъято 100 т.н. "чеков" с метадоном весом 0,25 г каждый. Кроме того, предварительно следственным путем установлен ряд эпизодов массового сбыта метадона (в общей сложности - 250 "чеков").

Досудебное расследование проводится по факту незаконного хранения и сбыта наркотиков, совершенных повторно по предварительному сговору группой лиц в крупном размере (ч.2 ст.307 УК Украины). Прокуратура направила в суд ходатайство об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей.

Теги: #прокуратура #украина #харьков #наркодилеры
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

02:10 20.04.2019
В Кассационном административном суде в составе Верховного Суда установлен особый режим работы в день выборов президента Украины

В Кассационном административном суде в составе Верховного Суда установлен особый режим работы в день выборов президента Украины

00:01 20.04.2019
В Украине наступил "день тишины"

В Украине наступил "день тишины"

23:36 19.04.2019
Порошенко и Помпео обсудили угрозы ренационализации Приватбанка

Порошенко и Помпео обсудили угрозы ренационализации Приватбанка

23:36 19.04.2019
Порошенко и Помпео обсудили угрозы ренационализации Приватбанка

Порошенко и Помпео обсудили угрозы ренационализации Приватбанка

18:42 19.04.2019
Запрет РФ на ввоз товаров легпрома Украины в большей степени заденет экспорт колготок и чулок

Запрет РФ на ввоз товаров легпрома Украины в большей степени заденет экспорт колготок и чулок

18:31 19.04.2019
Glovo анонсировал запуск во Львове 22 апреля

Glovo анонсировал запуск во Львове 22 апреля

18:26 19.04.2019
Глава Совета НБУ: реакция финрынка на решение суда по ПриватБанку - временная

Глава Совета НБУ: реакция финрынка на решение суда по ПриватБанку - временная

18:22 19.04.2019
Боевики с полуночи 7 раз нарушили режим тишины в зоне ООС

Боевики с полуночи 7 раз нарушили режим тишины в зоне ООС

17:54 19.04.2019
НБУ обновил порядок проведения проверок по вопросам деятельности платежных систем в Украине

НБУ обновил порядок проведения проверок по вопросам деятельности платежных систем в Украине

17:54 19.04.2019
Бердянск ожидает более 1,5 млн туристов в 2019г

Бердянск ожидает более 1,5 млн туристов в 2019г

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине наступил "день тишины"

РФ признала юрисдикцию суда в Гааге в деле об утраченных ДТЭК активах в Крыму, компания ожидает решение в І кв.-2020г

Админсуд отменил решение НБУ о перечне связанных с ПриватБанком лиц

За минувшие сутки боевики 10 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранен один военный

Рада 25 апреля примет языковой закон, после него примется за реформу парламента – Парубий

ПОСЛЕДНЕЕ

Гуайдо решил 1 мая начать финальную фазу отстранения Мадуро от власти

В Киеве три станции метро уже открыли на вход после дебатов кандидатов на НСК "Олимпийский"

Минфин совместно с МВФ разработали модели стресс-тестирования работы госкомпаний

Компьютерный сбой мог вызвать пожар в Нотр-Даме, предположил настоятель собора

Минрегион рассматривает возможность размещения более плотного дорожного покрытия у остановок общественного транспорта

РФ признала юрисдикцию суда в Гааге в деле об утраченных ДТЭК активах в Крыму, компания ожидает решение в І кв.-2020г

Админсуд отменил решение НБУ о перечне связанных с ПриватБанком лиц

Остававшиеся в Нотр-Даме картины эвакуируют из собора

АМКУ закрыл дела о недобросовестной подаче информации в рекламе 3G связи по всем трем мобильным операторам

Глава "Укрпошты" ставит под сомнение профессионализм Госаудитслужбы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА