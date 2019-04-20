В Украине наступил "день тишины"

В Украине в субботу, 20 апреля, наступил "день тишины" перед днем голосования во втором туре выборов президента страны в воскресенье, 21 апреля.

"Предвыборная агитация заканчивается в 24 часа последней пятницы перед днем выборов", - говорится в статье 57 закона о выборах президента Украины.

Согласно закону, в "день тишины" запрещается "публикация агитационных материалов в средствах массовой информации, распространение избирательных листовок, расклеивание избирательных плакатов, публичные призывы голосовать за или против кандидатов на пост президента Украины и распространение политической рекламы".

Закон также определяет, что предвыборные агитационные материалы снимаются с 24 часов последней пятницы, которая предшествует дню выборов, соответствующими службами местных органов исполнительной власти, органов Автономной Республики Крым и органов местного самоуправления.

Во втором туре за пост главы Украинского государства будут бороться действующий глава государства Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский.