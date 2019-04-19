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23:36 19.04.2019

Порошенко и Помпео обсудили угрозы ренационализации Приватбанка

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Порошенко и Помпео обсудили угрозы ренационализации Приватбанка

 Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с государственным секретарем США Майклом Помпео, во время которого обсуждалась угроза ренационализации Приватбанка, сообщает пресс-служба администрации президента Украины.

"Майкл Помпео заверил в поддержке Украины на пути реформ и противодействия продолжающейся российской агрессии. Собеседники обсудили угрозы ренационализации Приватбанка и необходимость сохранения макрофинансовой стабильности Украины" – говорится в сообщении, на официальном сайте администрации президента Украины в пятницу вечером.

Как отмечается в сообщении, госсекретарь США заверил в том, что "Вашингтон и впредь будет оставаться бок о бок с Украиной в деле восстановления ее суверенитета и территориальной целостности".

"Президент Украины выразил благодарность за твердую поддержку Вашингтона и призвал к более активным усилиям, в частности, освобождении украинских заложников и моряков, которые незаконно содержатся в российских тюрьмах", - подытожили в сообщении.

Теги: #президент #сша #переговоры #украина
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