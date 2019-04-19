Боевики с полуночи 7 раз нарушили режим тишины в зоне ООС

Незаконные вооруженные формирования в пятницу с начала суток осуществили семь обстрелов позиций операции объединенных сил, потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"С начала суток враг семь раз нарушил режим прекращения огня, из них четыре раза - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. Вооруженные формирования Российской Федерации также вели огонь по позициям наших подразделений из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. (…) Потерь среди военнослужащих объединенных сил нет", - говорится в сводке (по состоянию на 18:00) на странице ООС в Фейсбуке.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник шесть раз обстрелял позиции украинских подразделений: дважды из минометов калибра 120 мм - в районе населенных пунктов Павлополь и Водяное; из минометов калибра 82 мм - в районе н.п.Пищевик; из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия – возле н.п.Верхнеторецкое; дважды из крупнокалиберных пулеметов - вблизи н.п.Опытное и Новоселовка Вторая.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики из минометов калибра 82 мм обстреляли позиции объединенных сил в районе н.п.Золотое-4.

"На вражеские провокации подразделения объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения операции объединенных сил остается контролируемой", - подчеркнули в штабе.