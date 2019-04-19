Минрегион рассматривает возможность размещения более плотного дорожного покрытия у остановок общественного транспорта

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ Украины рассматривает возможность размещения более плотного дорожного покрытия у остановок общественного транспорта, что позволит повысить его долговечность и сократит путь торможения автомобилей, сообщила пресс-служба замминистра регионального развития Льва Парцхаладзе.

Согласно сообщению, соответствующие изменения планируется внести в государственные строительные нормы (ГСН).

"Есть предложение – проектировать на остановках общественного транспорта более крепкое покрытие для автобусов и троллейбусов. Это позволит улучшить стойкость этих участков дороги, а также к минимуму сведет образование волн и выбоин, появляющихся вследствие торможения транспорта", – цитируется в сообщении Л.Парцхаладзе.

Для размещения такого покрытия может использоваться цементобетон или асфальтобетон с армированием специальными геосинтетическими, металлическими или композитными решетками.

По словам Л.Парцхаладзе, такие меры позволят увеличить срок службы покрытия на 30%, а также сократить тормозной путь транспорта на 20%, что повысит безопасность людей на остановках.

Соответствующие изменения могут быть внесены в ГСН В.2.3-5:2018 "Улицы и дороги населенных пунктов".