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15:46 19.04.2019

АМКУ закрыл дела о недобросовестной подаче информации в рекламе 3G связи по всем трем мобильным операторам

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АМКУ закрыл дела о недобросовестной подаче информации в рекламе 3G связи по всем трем мобильным операторам

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) закрыл дела о недобросовестной подаче информации по 3G связи в рекламных материалах крупнейших мобильных операторов "Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell, сообщается на сайте ведомства.

Как сообщается на сайте АМКУ, решение о закрытии указанных дел принято комитетом с учетом выполнения операторами его рекомендаций в полном объеме и в установленные сроки.

Как сообщалось, в конце 2018 года АМКУ рекомендовал трем мобильным операторам "Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell воздержаться от употребления формулировок, которые не могут быть подтверждены фактическими данными и могут вводить в заблуждение потребителей. В качестве примеров неприемлемых формулировок АМКУ отметила такие, как: "национальный лидер 3G покрытия", "качественный 3G в уже более чем в шести тысячах населенных пунктов для 26 млн украинцев", "лидер 3G скорости", "сеть поддерживает максимально возможную скорость интернета до 63.3 Мбит/с", "лидер в скорости мобильного Интернета 3G + в Украине" и др.

Теги: #киевстар #lifecell #украина #амку #vodafone_украина #vodafone #3g
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