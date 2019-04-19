События

15:34 19.04.2019

Глава "Укрпошты" ставит под сомнение профессионализм Госаудитслужбы

1 мин читать
Глава "Укрпошты" ставит под сомнение профессионализм Госаудитслужбы

Генеральный директор АО "Укрпошта" Игорь Смелянский ставит под сомнение профессионализм подхода к проверке чиновников Государственной службы аудита, а также реальные, а не декларируемые цели проверки.

Об этом он сообщил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"У нас проходит проверка Госаудитслужбы, она заканчивается 30 апреля. И сейчас они начинают давать нам отчеты о проверке на подпись. Одна из наших директоров филиалов напрямую поинтересовалась у аудитора, почему он написал в отчете, что она "неэффективна", тогда как результаты проверки свидетельствуют об обратном. Ей ответили, мол "мне сказали написать, что руководитель неэффективный - я написал", – сказал гендиректор "Укрпошты".

И.Смелянский подчеркивает, что ему не хочется верить в "старый добрый "заказ", однако ситуация начинает выглядеть слишком похоже.

"В период смены власти эти действия очень напоминают такие же "интересные" решения судов", - подчеркнул он.

Он также отметил, что это уже второй госаудит компании за последние полгода, при том, что предыдущий тематический аудит по вопросам тарифов "Укрпошты" на доставку пенсии не смог дать однозначного ответа на поставленный вопрос.

Как сообщалось, в начале ноября 2018 года Кабмин поручил Госаудитслужбе проверить тариф "Укрпошты" на доставку пенсии.

Теги: #укрпошта #смелянский #госаудитслужба #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:46 19.04.2019
АМКУ закрыл дела о недобросовестной подаче информации в рекламе 3G связи по всем трем мобильным операторам

АМКУ закрыл дела о недобросовестной подаче информации в рекламе 3G связи по всем трем мобильным операторам

15:25 19.04.2019
Телеканал UA: Перший в 18:50 начнет прямой эфир с трансляцией с "Олимпийского", где пройдут дебаты кандидатов в президенты

Телеканал UA: Перший в 18:50 начнет прямой эфир с трансляцией с "Олимпийского", где пройдут дебаты кандидатов в президенты

15:19 19.04.2019
Полиция обеспечит безопасность международных наблюдателей и журналистов 21 апреля

Полиция обеспечит безопасность международных наблюдателей и журналистов 21 апреля

15:11 19.04.2019
В центре Киева собираются участники акции для совместного похода на "Олимпийский", где пройдут дебаты кандидатов в президенты

В центре Киева собираются участники акции для совместного похода на "Олимпийский", где пройдут дебаты кандидатов в президенты

15:10 19.04.2019
В "Опоре" считают целесообразным законодательно разрешить украинцам менять место голосования на постоянной основе

В "Опоре" считают целесообразным законодательно разрешить украинцам менять место голосования на постоянной основе

15:01 19.04.2019
Полиция взяла под охрану все окружкомы, бюллетени будут завезены на все участки до конца пятницы

Полиция взяла под охрану все окружкомы, бюллетени будут завезены на все участки до конца пятницы

14:58 19.04.2019
Порошенко внес изменения в состав комиссии по вопросам гражданства

Порошенко внес изменения в состав комиссии по вопросам гражданства

14:55 19.04.2019
В оккупированном Крыму количество детей, учащихся на украинском языке, сократилось с 12 тыс. до 250 человек

В оккупированном Крыму количество детей, учащихся на украинском языке, сократилось с 12 тыс. до 250 человек

14:37 19.04.2019
Ведущая ICTV Елена Фроляк будет модерировать дебаты 19 апреля на "Олимпийском" -ТВ

Ведущая ICTV Елена Фроляк будет модерировать дебаты 19 апреля на "Олимпийском" -ТВ

14:34 19.04.2019
Экс-глава администрации президента опроверг слова Коломойского о встрече с ним

Экс-глава администрации президента опроверг слова Коломойского о встрече с ним

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

За минувшие сутки боевики 10 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранен один военный

Рада 25 апреля примет языковой закон, после него примется за реформу парламента – Парубий

Коломойский обнародует договоренности о национализации ПриватБанка в случае проигрыша Порошенко на выборах

НБУ обжалует вердикт админсуда Киева об отмене решения о национализации ПриватБанка

На передовой на Донбассе сегодня находится почти 50 тыс. военных

ПОСЛЕДНЕЕ

Остававшиеся в Нотр-Даме картины эвакуируют из собора

В Киеве три станции метро закрыты на вход и выход в связи с дебатами на НСК "Олимпийский"

В суд поступил иск журналиста Дубинского о запрете чиновникам выезжать за границу в течение года после выборов

Полиция призывает штабы Порошенко и Зеленского не менять формат дебатов на "Олимпийском"

На выходных в Украине сохранится прохладная погода, в воскресенье местами возможны дожди и ночные заморозки

Пожар в Бордо уничтожил 2 млн бутылок вина на $13 млн

Суд продлил арест Замане до 17 июня

Более 10 тыс. правоохранителей будут обеспечивать безопасность во время дебатов кандидатов в президенты на НСК "Олимпийский"

Следующий этап испытаний мобильного комплекса крылатых ракет "Нептун" планируется на май 2019 года

Пожертвования на восстановление собора Нотр-Дам пока не превысили 1 млрд евро

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА