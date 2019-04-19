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15:25 19.04.2019

Телеканал UA: Перший в 18:50 начнет прямой эфир с трансляцией с "Олимпийского", где пройдут дебаты кандидатов в президенты

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Телеканал UA: Перший в 18:50 начнет прямой эфир с трансляцией с "Олимпийского", где пройдут дебаты кандидатов в президенты

Общественный вещатель (телеканал UA: Перший) анонсирует в пятницу "Большой политический вечер", который продлится в прямом эфире 5 часов с18:50 до 00:00.

Так, согласно анонсу на странице UA: Перший в соцсети Фейсбук, в 18.50 начнется программа "Обратный отсчет. Предисловие", далее будет прямой эфир с НСК "Олимпийский", где, как запланировано, должны состояться дебаты кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

Затем в 21:00 в студии Общественного ТВ стартуют национальные дебаты кандидатов в президенты, которые продляться ровно час, и пройдут по регламенту ЦИК.

В 22:20 на телеканале начнется общественно-политическое шоу "Обратный отсчет", на которое также приглашены оба кандидата после дебатов, "чтобы дискутировать в прямом эфире с экспертами и зрителями".

Теги: #трансляция #дебаты #украина #перший_канал #выборы
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