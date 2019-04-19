В центре Киева собираются участники акции для совместного похода на "Олимпийский", где пройдут дебаты кандидатов в президенты

На Михайловской площади в центре Киева собираются участники акции для совместного похода на НСК "Олимпийский" и присутствия на дебатах кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина" по состоянию на 14:30 на Михайловской площади в Киеве находится около 100 человек. После окончательного сбора, активисты выдвинутся маршем на НСК Олимпийский, чтобы присутствовать на дебатах. Марш пройдет через Майдан Независимости, где состоится митинг "Защити Украину".

Акцию сопровождает нескольких десятков правоохранителей, столкновений между ними и активистами не происходит.

Сообщалось, что акцию организовывает общественная организация "Защити Украину". По словам их представителей, акция носит исключительно мирный характер, проводится по инициативе общественности без участия каких-либо штабов, администраций или органов власти.

В то же время, по флагам видно, что на акции присутствуют активисты организаций "Вільні люди", "УНСО", "Молодежный националистический конгресс", "Самооборона Майдана". Также на площади раздаются листовки с открытым письмом Инициативы первого декабря по случаю выборов президента. Активисты развернули большой флаг Украины и флаг с символикой УНСО, а также баннер с надписью "#ЗащитиУкраину".

Среди участников акции - глава Национального агентства обеспечения качества высшего образования Сергей Квит, депутаты Верховной Рады Татьяна Чорновил, Николай Княжицкий и Андрей Левус.

В настоящее время на Майдане независимости проходит митинг "Защити Украину". Ведущий митинга – министр культуры Евгений Нищук. На митинге выступил председатель Верховной Рады Андрей Парубий. Ожидается выступление П.Порошенко.