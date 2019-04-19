Полиция взяла под охрану все окружкомы, бюллетени будут завезены на все участки до конца пятницы

Полиция взяла под охрану все окружные избирательные комиссии, до конца пятницы, 19 апреля, будут завезены бюллетени на все участки, отмечают в Министерстве внутренних дел Украины.

"Подчеркиваю, что все окружные избирательные комиссии взяты под охрану, уже две трети бюллетеней завезены на участковые избирательные комиссии, до конца дня будут заведены на все 30 тысяч избирательных комиссий", - сказал советник главы МВД Иван Стойко на брифинге в пятницу в Киеве.

По его словам, участковые избирательные комиссии также поочередно берутся под круглосуточную охрану.

"Мы готовы ко второму туру выборов", - констатировал он.

При этом И.Стойко добавил, что с 1 апреля по настоящий день поступило 1246 сообщений о нарушениях на выборах, открыто 76 уголовных производств.