События

14:55 19.04.2019

В оккупированном Крыму количество детей, учащихся на украинском языке, сократилось с 12 тыс. до 250 человек

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В оккупированном Крыму количество детей, учащихся на украинском языке, сократилось с 12 тыс. до 250 человек

На территории оккупированного Россией Крыма только 249 ребенка получают образование на украинском языке, сообщают в Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине.

"По данным нашего мониторинга, отсутствует прогресс в исполнении постановления Международного суда ООН по Крыму. Количество детей, которые получают образование на украинском языке, снизилось критически: с 12 тыс. 694 детей в 2013-2014 учебном году до 249 детей в 2018-2019 учебном году", - говорится в сообщении Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине в Фейсбук в пятницу.

В ООН призвали Россию действовать в соответствии с постановлением Международного суда ООН от 19 апреля 2017 года, в частности, обеспечить доступность образования на украинском языке в Крыму, а также воздержаться от ограничений представительских органов крымских татар, в том числе, Меджлиса.

Теги: #россия #украина #обучение #оон #крым #дети #украинский_язык
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