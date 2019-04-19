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13:41 19.04.2019

В суд поступил иск журналиста Дубинского о запрете чиновникам выезжать за границу в течение года после выборов

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В суд поступил иск журналиста Дубинского о запрете чиновникам выезжать за границу в течение года после выборов

В Окружной административный суд города Киева поступил иск от продюсера департамента журналистских расследований телеканала "1+1", редактора телепрограммы "Гроші" Александра Дубинского, в котором тот просит суд запретить чиновникам и политикам выезжать за границу в течение одного года после проведения парламентских и президентских выборов.

Как сообщается на сайте "Судебная власть Украины", иск поступил к Национальной полиции Украины, Службы безопасности Украины и администрации Государственной пограничной службы Украины о признании противоправной их бездеятельности по защите национальной безопасности Украины по несовершению ими профилактических действий по предупреждению коррупции и посягательств на экономическую безопасность государства со стороны третьих лиц. Третьими лицами в иске указаны президент Украины Петр Порошенко, глава администрации президента Игорь Райнин, народный депутат Игорь Кононенко.

"На данный момент судом исследуются материалы иска и решается вопрос об открытии производства по делу", - сообщает пресс-служба суда.

В суде также напоминают, что 17 апреля в суд поступил иск экс-нардепа Давида Жвании, в котором он просит суд запретить чиновникам, в том числе и судьям Верховного суда, выезжать за границу в течение одного года после проведения выборов.

Как сообщалось, Окружной административный суд Киева продолжает работу над исковым заявлением Д.Жвании о запрете на выезд за границу 180 высшим должностным лицам Украины. В то же время сам Д.Жвания заявил, что такого иска не подавал.

Он добавил, что позвонил на сайт Окружного административного суда г.Киева, который опубликовал соответствующую информацию, и спросил, как на сайте суда появилось заявление от его имени, однако в суде ему сказали, что уже не работают. "Я утром буду обращаться в суд, чтобы они объяснили, каким образом появился. Они объяснили, что это по почте кто-то направил и они обнародовали на сайте, а я никакого искового заявления не отправлял", - утверждает Д.Жвания.

Теги: #александр_дубинский #украина #суд #иск
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