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12:20 19.04.2019

На выходных в Украине сохранится прохладная погода, в воскресенье местами возможны дожди и ночные заморозки

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На выходных в Украине сохранится прохладная погода, в воскресенье местами возможны дожди и ночные заморозки

В субботу, 20 апреля, в Украине сохранится прохладная погода, а в поле повышенного атмосферного давления осадки маловероятны, сообщает Укргидрометцентр.

Без осадков, лишь в Крыму небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, в южной части отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5°, в большинстве областей местами и в воздухе 0-2°. Днем по всей Украине ожидается температура 11-16° тепла, на Закарпатье 15-20°.

В Киеве в субботу - без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, на почве заморозки 0-2°, днем 11-13°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве, 20 апреля самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 28,5 градусов тепла в 1943 году, а самая низкая - ночью на отметке 1,8 градусов мороза в 1979 году.

В воскресенье, 21 апреля, в западных, Житомирской и Киевской областях ожидается небольшой кратковременный дождь, на западе - с грозой. На остальной территории - без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, в восточных, Черниговской, Сумской, в большинстве центральных и южных областей на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-3°; днем в Украине 11-16° тепла, на Закарпатье 15-20°.

В Киеве - небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 13-15°.

Теги: #погода #украина
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