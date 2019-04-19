Следующий этап испытаний мобильного комплекса крылатых ракет "Нептун" планируется на май 2019 года

Следующий этап испытаний мобильного комплекса крылатых ракет "Нептун" планируется на май текущего года, сообщил генеральный конструктор КБ "Луч" Олег Коростылев в ходе рабочего совещания с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Александром Турчиновым.

Как сообщается на сайте СНБО в пятницу, А.Турчинов и О.Коростылев обсудили вопросы подготовки комплекса к новым испытаниям, и меры, необходимые для подготовки к их серийному производству.

"Мобильный комплекс крылатых ракет "Нептун", который может уничтожать морские и наземные цели, после окончания всех испытаний и принятия на вооружение, должен стать одним из главных ударных комплексов, обеспечит защиту побережья Черного и Азовского морей", - отметил секретарь СНБО в ходе совещания.

А.Турчинов поблагодарил руководство и инженерно-технический коллектив КБ "Луч", а также трудовой коллектив предприятий-партнеров "за качественное выполнение масштабного проекта в рекордно сжатые сроки".