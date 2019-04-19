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09:55 19.04.2019

Сотрудничество с компанией "Boeing" значительно укрепит потенциал Военно-воздушных сил Украины

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Сотрудничество с компанией "Boeing" значительно укрепит потенциал Военно-воздушных сил Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов и директор по вопросам обороны и космической безопасности компании "Boeing" Стэнли Прусински обсудили вопросы сотрудничества между украинскими предприятиями оборонно-промышленного комплекса и космической отрасли с компанией "Boeing".

Как сообщает пресс-служба СНБО в пятницу, на встрече также обсуждались перспективы сотрудничества в военно-технической сфере, в частности, проекты обновления истребительной и штурмовой авиации Вооруженных сил Украины.

По словам А.Турчинова, компания "Boeing" является ведущим предприятием в аэрокосмической отрасли, "а ее военные самолеты и вертолеты значительно превосходят российские аналоги". "Мы заинтересованы в эффективном военно-техническом сотрудничестве с компанией "Boeing", что значительно укрепит потенциал Военно-воздушных сил нашего государства", - подчеркнул секретарь СНБО.

Кроме того, стороны рассмотрели вопросы сотрудничества в области авиа- и ракетостроения.

В свою очередь, С.Прусински выразил уверенность в перспективности долгосрочного сотрудничества. "Я всегда считал Украину интеллектуальным и техническим двигателем в Восточной Европе", - сказал он.

С.Прусински отметил, что надеется на долгосрочное сотрудничество с Украиной.

Теги: #снбо #турчинов #boeing
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