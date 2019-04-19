В ОРДЛО проследовало 6 грузовиков с гуманитарной помощью от ЮНИСЕФ

Шесть грузовых автомобилей со строительными материалами общим весом 19,3 т от Детского фонда ООН проследовали через КПВВ "Новотроицкое" в неподконтрольные правительству отдельные районы Донецкой и Луганской областей Украины, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Также через КПВВ "Новотроицкое" на выезд во временно оккупированную территорию Украины последовали 6 грузовиков от Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). Для жителей Донецкой и Луганской областей направлена гуманитарная помощь (строительные материалы) общим весом 19,3 тонны", - говорится в сообщении.