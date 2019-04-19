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08:39 19.04.2019

На территории предприятия в Николаевской области возник пожар емкости с мазутом, пострадали пять человек

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На территории предприятия в Николаевской области возник пожар емкости с мазутом, пострадали пять человек

В с.Гороховка Витовского района (Николаевская обл.) на территории предприятия "Приста-рисайлинг" произошло возгорание емкости с мазутом, пять человек пострадали, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"18 апреля в 14:30 в с.Гороховка Витовского района на территории предприятия по переработке машинного масла "Приста-рисайлинга" возник пожар емкости с мазутом. В результате выброса мазута пострадали 5 работников предприятия, которые с ожогами госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении.

Спасатели ликвидировали возгорание на площади 100 кв.м. в 15:15.

К тушению пожара привлекались 15 человек личного состава и 3 единицы техники ГСЧС.

Теги: #жертвы #мазут #украина #николаевская_область #возгорание
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