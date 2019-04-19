За минувшие сутки боевики 10 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранен один военный

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования (НВФ) совершили 10 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины на Донбассе, ранен один украинский военнослужащий, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

"Несмотря на объявленное в одностороннем порядке "Пасхальное перемирие", вооруженные формирования Российской Федерации 18 апреля 10 раз нарушили режим прекращения огня, при этом они дважды применили запрещенное минскими договоренностями вооружение - минометы калибра 82 мм и вооружения танка. Вследствие обстрелов один украинский защитник ранен", - говорится в сводке, обнародованной на странице пресс-центра штаба в соцсети Фейсбук в пятницу утром.

НВФ также обстреливали украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник восемь раз обстрелял позиции украинских подразделений, из них трижды из минометов калибра 82 мм, вооружение танка, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе Павлополя, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - у Водяного, дважды с станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе н.п. Лебединское, из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи н.п. Пески, из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе Талаковки.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг обстрелял позиции Объединенных сил из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе Светлодарска, из ручных противотанковых гранатометов - в районе н.п. Крымское.

По данным украинской разведки, 18 апреля три боевика уничтожены, еще пять ранены.

"С начала текущих суток противник дважды обстрелял позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" из минометов калибра 120 мм - в районе села Павлополь, из минометов калибра 82 мм - в районе населенного пункта Пищевики", - сказано в сообщении.

Также в штабе отметили, что с начала суток потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет