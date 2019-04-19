События

07:22 19.04.2019

За минувшие сутки боевики 10 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранен один военный

2 мин читать
За минувшие сутки боевики 10 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранен один военный

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования (НВФ) совершили 10 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины на Донбассе, ранен один украинский военнослужащий, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

"Несмотря на объявленное в одностороннем порядке "Пасхальное перемирие", вооруженные формирования Российской Федерации 18 апреля 10 раз нарушили режим прекращения огня, при этом они дважды применили запрещенное минскими договоренностями вооружение - минометы калибра 82 мм и вооружения танка. Вследствие обстрелов один украинский защитник ранен", - говорится в сводке, обнародованной на странице пресс-центра штаба в соцсети Фейсбук в пятницу утром.

НВФ также обстреливали украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник восемь раз обстрелял позиции украинских подразделений, из них трижды из минометов калибра 82 мм, вооружение танка, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе Павлополя, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - у Водяного, дважды с станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе н.п. Лебединское, из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи н.п. Пески, из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе Талаковки.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг обстрелял позиции Объединенных сил из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе Светлодарска, из ручных противотанковых гранатометов - в районе н.п. Крымское.

По данным украинской разведки, 18 апреля три боевика уничтожены, еще пять ранены.

"С начала текущих суток противник дважды обстрелял позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" из минометов калибра 120 мм - в районе села Павлополь, из минометов калибра 82 мм - в районе населенного пункта Пищевики", - сказано в сообщении.

Также в штабе отметили, что с начала суток потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет

Теги: #оос #сводка #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:17 19.04.2019
ВМС США и ВМС Украины в Одессе обсудили пути развития и реформирования кадрового обеспечения в Военно-морских силах ВСУ

ВМС США и ВМС Украины в Одессе обсудили пути развития и реформирования кадрового обеспечения в Военно-морских силах ВСУ

07:48 19.04.2019
19 апреля в связи с проведением дебатов ограничат движение транспорта

19 апреля в связи с проведением дебатов ограничат движение транспорта

06:34 19.04.2019
Почти четверть миллиона бюллетеней по итогам 31 марта признаны недействительными

Почти четверть миллиона бюллетеней по итогам 31 марта признаны недействительными

04:39 19.04.2019
За ложное посредничество в предложении взятки разоблачен киевский предприниматель

За ложное посредничество в предложении взятки разоблачен киевский предприниматель

02:43 19.04.2019
Израиль просит Украину о выдаче организатора международного наркокартеля

Израиль просит Украину о выдаче организатора международного наркокартеля

00:27 19.04.2019
В ночь на 19 апреля из-за ремонта путей изменится движение трамваев №28 и №33

В ночь на 19 апреля из-за ремонта путей изменится движение трамваев №28 и №33

23:16 18.04.2019
Зеленский поддерживает декоммунизацию, в вопросе языковых квот на ТВ и радио считает целесообразными изменения

Зеленский поддерживает декоммунизацию, в вопросе языковых квот на ТВ и радио считает целесообразными изменения

23:04 18.04.2019
Россия отказалась от Пасхального перемирия на Донбассе

Россия отказалась от Пасхального перемирия на Донбассе

22:45 18.04.2019
Зеленский о запрете РФ экспорта нефти в Украину: Надо искать альтернативные поставки

Зеленский о запрете РФ экспорта нефти в Украину: Надо искать альтернативные поставки

22:29 18.04.2019
Зеленский: иду на пять лет и предлагаю одним из первых закон об импичменте президента

Зеленский: иду на пять лет и предлагаю одним из первых закон об импичменте президента

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рада 25 апреля примет языковой закон, после него примется за реформу парламента – Парубий

Коломойский обнародует договоренности о национализации ПриватБанка в случае проигрыша Порошенко на выборах

НБУ обжалует вердикт админсуда Киева об отмене решения о национализации ПриватБанка

На передовой на Донбассе сегодня находится почти 50 тыс. военных

Боевики НВФ 8 раз открывали огонь по позициям ВСУ, без потерь

ПОСЛЕДНЕЕ

Лукашенко обратится с ежегодным посланием к народу, может объявить об очередности проведения выборов в Белоруссии

Wikileaks призвал опубликовать полную версию доклада Мюллера

Команда Зеленского обеспечит профессиональную армию и привлечет к управлению ею боевых офицеров – эксперт по вопросам обороны Апаршин

Рада 25 апреля примет языковой закон, после него примется за реформу парламента – Парубий

Коломойский обнародует договоренности о национализации ПриватБанка в случае проигрыша Порошенко на выборах

Писателя Дмитрия Быкова отправили из Уфы в Москву на лечение

Общественные организации заявляют о незадекларированном имуществе одного из претендентов на должность главы налоговой службы

Суд разъяснил, что "снятие ареста с ряда счетов Януковича" не касается средств, которые являются предметом уголовного производства

Киев готов к массовым мероприятиям с участием кандидатов в президенты на НСК "Олимпийский" 19 апреля

Украина установит дипломатические отношения с Содружеством Доминики

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА